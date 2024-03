Maarten Wijffels noemt droomclub voor Arne Slot: 'Daar kan hij beginnen in het buitenland'

Maarten Wijffels heeft nog zijn twijfels of Arne Slot al klaar is voor een buitenlandse topclub als Bayern München. De trainer van Feyenoord kreeg zondag van een Duitse journalist te horen dat hij op de kandidatenlijst zou staan in de Allianz Arena. Wijffels zou Slot aanraden een tussenstap te maken, alvorens aan het roer te gaan staan bij een Champions League-favoriet.

Tijdens het programma Voetbalpraat kwam deze discussie op gang, doordat Martijn Krabbendam aan Kenneth Perez vroeg of 'hij Slot niet met betere spelers zou willen zien'. Perez reageerde stellig: "Zeker weten." Volgens de analist zijn spelers erg te spreken over de leiding van Slot en past het type trainer dat hij is bij menig club in Europa.

Artikel gaat verder onder video

Wijffels heeft wel een club in zijn hoofd waar de trainer goed bij zou passen. "Stel nou eens dat Bayer Leverkusen vrijkomt. Dat lijkt me nou een club waar hij in het buitenland kan beginnen." Leverkusen gaat momenteel fier aan kop in de Bundesliga en stevent af op een landstitel. Dat maakt de start voor Slot lastiger, vermoedt Perez. "Instappen na Xabi Alonso, die net kampioen is geworden... Daar zou ik nou juist niet instappen." Wijffels houdt voet bij stuk: "Jawel, die club heeft gegarandeerd spelers waar jij iets mee kan. En die kun je ook nog ontwikkelen. Ze haalden Havertz en Brandt, nu hebben ze Wirtz, noem ze maar op."

Vervolgens viel de naam van Bayern München. Thomas Tuchel, de huidige trainer van der Rekordmeister, verlaat die club namelijk aan de eind van het seizoen. Perez ziet deze stap wel zitten, maar Krabbendam stelt: "Dan kun je beter naar Dortmund gaan." Wijffels sluit zich ook niet aan bij het voorstel van Perez. "Slot heeft nog geen mislukking of tegenslag meegemaakt, die is helemaal nog niet zo ver. Dat gaat hij allemaal nog ervaren. Ik ben benieuwd waar hij zelf voor kiest."