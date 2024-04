Royston Drenthe is na suggestie van Andy van der Meijde overtuigd van opvolger Arne Slot

Andy van der Meijde en denken dat Pascal Jansen voor Feyenoord een prima opvolger van Arne Slot zou zijn. Hoewel een vertrek van de succesvolle oefenmeester van de Rotterdammers momenteel niet aan de orde is, is de kans aanwezig dat er vanuit het buitenland interesse zal komen voor de Feyenoord-trainer. Drenthe en Van der Meijde zien Pascal Jansen als optie om Slot in de toekomst op te volgen.

"Wie moeten ze halen dan? Jansen misschien, Ajax wil hem ook hebben", stelt Van der Meijde in zijn eigen talkshow tijdens De Klassieker voor. Drenthe vindt het alles behalve een gekke suggestie: "Dat is echt een lastige", begint de oud-speler van Real Madrid over de zoektocht van Feyenoord naar een opvolger van Slot, mocht dit in de toekomst aan de orde zijn: "Ik denk dat hij (Jansen, red.) sowieso een goede kandidaat kan zijn voor Feyenoord, want hij heeft het gewoon super goed gedaan bij AZ", vindt Drenthe, waarna Van der Meijde instemmend knikt.

Glenn Helder, die ook was aanwezig om de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax te analyseren, merkte de afgelopen maanden dat de kritiek op Slot toenam aangezien de resultaten van de Rotterdammers wat minder waren dan vorig seizoen. Dat vond Drenthe, net als Helder, onbegrijpelijk: "Ik heb nog niet het gevoel gehad dat het slecht gaat met Arne Slot, ik vind dat die vastigheid er nog steeds is. Je ziet dat de basis en de vastigheid er is, dat is er jaren niet geweest", stelt de voormalig linksback.

