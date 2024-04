Slot komt met goed nieuws uit blessureboeg: twee sterkhouders keren terug in wedstrijdselectie

Arne Slot heeft vrijdagmiddag goed nieuws gedeeld met betrekking tot de blessures van en . Het tweetal zal weer bij de wedstrijdselectie van Feyenoord zitten wanneer de Rotterdammers zondagmiddag op bezoek gaan bij Fortuna Sittard. Ook in de bekerfinale een week later zal Timon Wellenreuther het doel van de Rotterdammers verdedigen

“Ja, dat zitten ze”, reageert Slot tijdens de persconferentie in aanloop naar het duel met Fortuna Sittard op de vraag of Bijlow en Trauner weer bij de selectie zullen zitten. Daarbij geeft de trainer aan dat de kans op minuten voor Trauner een stuk groter is dan voor Bijlow. “Want over het algemeen valt een speler eerder in dan een keeper. Justin gaat overmorgen nog niet starten.” Ook de bekerfinale van de week erna zal Bijlow nog niet onder de lat staan.

Artikel gaat verder onder video

Zowel Bijlow als Trauner staan al een tijdje aan de kant bij Feyenoord. De doelman raakte geblesseerd aan zijn kuit in de uitwedstrijd tegen AZ (0-1), terwijl de Oostenrijkse verdediger drie dagen later in de kwartfinale van de KNVB Beker tegen AZ (2-0) naar zijn hamstring greep.

Hartman

Van Quilindschy Hartman kwamen afgelopen week beelden naar buiten dat hij is begonnen aan zijn revalidatie in Dubai. Toch hoeven Feyenoord-fans volgens Slot geen rekening te houden met een eerdere terugkeer van de linksback. “Het goede nieuws is dat hij lekker traint en dat met heel veel fanatisme doet. Voor het herstel is het heel belangrijk dat je in het begin ook al goed je werk doet, maar ik denk dat de knie daarin nog wel enigszins ontlast zal worden.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Arne Slot: 'Ik ga de waarheid vertellen: ja, ik heb hem gesproken'

De trainer van Feyenoord antwoordt op een vraag van Noa Vahle: "Ik kies ervoor om eerlijk te zijn."