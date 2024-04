Spaanse analist maakt bizarre opmerking richting Barcelona-talent Lamine Yamal (16) en moet op de blaren zitten

Paris Saint-Germain en FC Barcelona hebben beide besloten om het Spaanse medium Movistar te boycotten na een racistische opmerking over van Barcelona. Voor de kwartfinale van de Champions League tussen deze twee grootmachten werd er in de studio van het Spaanse medium gesproken over het zestienjarige (!) talent.

German Burgos was als analist te gast in de studio van Movistar. Burgos is een ex-doelman van Atlético Madrid en heeft voor diezelfde club jarenlang op de bank gezeten als assistent van hoofdcoach Diego Simeone. Tijdens de warming-up van Barcelona maakte Burgos een opmerking over het jonge Barcelona-talent Yamal.

“Als hij het niet goed doet, kan hij nog altijd onder een verkeerslicht terechtkomen”, zei Burgos op live-televisie. In Spanje is het gebruikelijk dat veel bedelaars onder de verkeerslichten de auto’s langsgaan op zoek naar mensen die ze geld willen geven. Yamal zou dus wellicht bedelaar zijn geweest volgens de Spaanse analist.

Movistar kreeg na deze opmerking geen speler of trainer meer voor de camera. Ricardo Sierra, die ter plaatse was in Parijs, vertelde wat ze zeiden bij beide ploegen. “Ik begrijp dat veel kijkers verwachten dat we een interview met iemand van Barcelona zouden hebben. Maar PSG en Barça hebben ons laten weten dat ze niet naar ons toe zouden komen omdat ze enorm boos zijn om een opmerking die in onze studio werd gemaakt. Daarom hielden ze geen interviews met ons, we hadden geen geluk. Ik heb vanaf hier mijn excuses aangeboden. We moeten ons vanuit de studio redden.”

