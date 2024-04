Sparta troeft AZ af: PSV-talent komende zomer transfervrij naar Het Kasteel

Jong PSV-aanvoerder speelt volgend seizoen voor Sparta Rotterdam, zo meldt FCUpdate-presentator en -journalist Mounir Boualin. De 21-jarige middenvelder beschikt over een aflopende verbintenis in Eindhoven en kon die ook verlengen, terwijl ook AZ belangstelling heeft getoond. Nassoh zet binnenkort echter zijn handtekening op Het Kasteel.

Nassoh maakt sinds 2010 deel uit van de jeugdopleiding van PSV en is dit seizoen onomstreden in Jong PSV, het elftal waar hij sinds de zomer van 2021 voor uitkomt. Namens de hoogste beloftenploeg kwam hij dit seizoen tot 32 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie, waarin hij drie keer scoorde en twee assists afleverde.

Ondanks zijn ruime ervaring - geen PSV'er speelde zoveel wedstrijden in Jong PSV als Nassoh - bleven kansen bij de hoofdmacht van trainer Peter Bosz tot op heden uit voor het jeugdproduct van De Herdgang. Afgelopen winter toonden volgens het Eindhovens Dagblad meerdere clubs uit het Engelse Championship belangstelling, maar kwam het niet van een transfer. "De afgelopen transferperiodes waren er mogelijkheden om naar een andere club te gaan, ook in het buitenland. Dat zag ik niet zitten. Het was goed om hier te blijven en te kijken naar kansen om door te stoten, maar helaas zijn die nog uitgebleven", liet Nassoh in februari van dit jaar nog optekenen tegenover diezelfde krant.

Bij Sparta gaat Nassoh de kansen die hij in Eindhoven niet kreeg, vermoedelijk wél krijgen. De huidige nummer negen van de Eredivisie heeft de viervoudig international van Jong Marokko in ieder geval weten te overtuigen het contractaanbod van PSV én de interesse van AZ naast zich neer te leggen. Volgens de informatie van Boualin tekent Nassoh een meerjarig contract in Rotterdam.