AFCA Supportersclub neemt standpunt in en hekelt Van Praag: 'Heeft ons enorm gestoord'

Als het aan AFCA Supportersclub ligt, dan blijft Alex Kroes aan als algemeen directeur van Ajax. De geboren Utrechter begon op 15 maart jongstleden aan zijn nieuwe baan, maar stond na nog geen drie weken alweer buiten de Johan Cruijff ArenA omdat hij door de Raad van Commissarissen wordt beschuldigd van handel met voorwetenschap. AFCA Supportersclub heeft zich echter ‘enorm gestoord’ aan de houding van erevoorzitter Michael van Praag en dringt aan op een ‘terugkeer’ van Kroes.

Ajax hoopte met de aanstelling van Kroes de rust te kunnen herstellen. De algemeen directeur ging tijdens zijn eerste twee weken meteen aan de slag met belangrijke dossiers zoals het hoofdtrainerschap en de samenstelling van de selectie. Heel lang hebben zijn werkzaamheden echter niet geduurd. Ajax bracht een kleine twee weken geleden naar buiten dat Kroes met onmiddellijke ingang was geschorst vanwege het vermeende handelen met voorwetenschap. Kroes had de week voor de publicatie van zijn voorgenomen benoeming ruim 17.000 Ajax-aandelen aangeschaft en die actie kan volgens de commissarissen niet door de beugel.

De geschorste algemeen directeur legde zich niet zomaar neer bij het besluit van de club, maar erevoorzitter Van Praag liet al snel weten dat er voor Kroes geen weg meer terug was. Dat laatste is bij de supportersvereniging in het verkeerde keelgat geschoten. “De afgelopen twee weken is er voldoende gezegd en geschreven over de situatie rondom Kroes. Uiteindelijk gaat het niet meer om de schuldvraag, maar om de strafmaat die daarbij hoort. Dit hebben wij ook aangegeven tijdens de gesprekken die wij met Van Praag en de Ajax-directie hebben gevoerd”, zo klinkt het in een statement op Facebook. “De snelheid, de stelligheid en de wijze waarop Van Praag aangeeft dat ontslag de enige optie is, heeft ons enorm gestoord. Er zijn meerdere wegen die naar Amsterdam leiden. Elke situatie en omstandigheid is anders en moet per geval beoordeeld worden.”

De Telegraaf meldde zaterdagavond laat dat de bestuursraad van Ajax - met 73% grootaandeelhouder - een dringend beroep doet op de commissarissen om het ontslag van Kroes zo snel mogelijk te heroverwegen. De bestuursraad gelooft dat een terugkeer van Kroes bij Ajax ‘in welke vorm’ en ‘onder welke voorwaarden dan ook’ mogelijk is. AFCA Supportersclub gaat nog een stop verder. “De AFCA Supportersclub wil dat Kroes zijn functie als algemeen directeur kan voortzetten. Wij geloven immers in zijn visie en kwaliteiten. De afgelopen weken doen wij er dagelijks achter de schermen alles aan om Kroes in zijn functie te houden. Wel blijven wij afhankelijk van de deskundigheid van juristen.”

Rapport over onderzoek naar Mislintat

De supportersvereniging toont zich tevens kritisch op Van Praag en zijn collega-commissarissen. “Wat ons opvalt is dat Van Praag samen met de rest van de Raad van Commissarissen heel veel energie stopt in het ontslag van Kroes. (…) Aan de andere kant doet dezelfde RvC weinig moeite om te onderzoeken of de plusminus 110 miljoen euro die is uitgegeven aan middelmatige spelers wel juist, rechtmatig en voldoende gecontroleerd is. De conclusies van het rapport Mislintat, doe afgelopen week als een goedkope bijlage achter de agenda van de uitgeroepen BAVA van 21 mei zijn geplakt, zijn hier het bewijs van.” Uit ‘werkelijk niets’ zou blijken dat dit onderzoek, uitgevoerd door KPMG, een ‘kwalitatief goed onderzoek’ is geweest. “Het lijkt wat ons betreft op een rapport waarvan van tevoren bekend was wat de uitkomst zou zijn.”

