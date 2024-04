Driessen houdt rekening met ‘volgend’ probleem voor Ajax: ‘Ook dat is niet eens zeker’

Valentijn Driessen houdt er serieus rekening mee dat Ajax in de laatste weken van de reguliere competitie naast de vijfde plaats grijpt en zich zodoende via de play-offs moet zien te verzekeren van deelname aan Europees voetbal in het komende seizoen. De Amsterdammers gingen zondagmiddag met 6-0 onderuit bij Feyenoord en raakten de vijfde plek daardoor kwijt aan NEC, dat eerder op de dag met 0-3 te sterk was voor Vitesse.

De formatie van coach John van ’t Schip had afgelopen donderdag goede zaken kunnen doen in de strijd om de vijfde plaats, die bij bekerwinst van Feyenoord recht geeft op rechtstreekse plaatsing voor Europees voetbal. NEC had twee dagen eerder dure punten laten liggen bij Fortuna Sittard, waardoor Ajax de voorsprong op de Nijmegenaren kon vergroten tot vier punten. Dat lukte echter niet. Ajax kwam op eigen veld tegen Go Ahead Eagles niet verder dan een 1-1 gelijkspel. De vijfde plaats bleef nog een paar dagen in Amsterdams bezit, maar daar kwam zondag verandering in.

Artikel gaat verder onder video

NEC boekte zonder goed te spelen een 0-3 overwinning in de Gelderse Derby en zag Ajax even later met vernederende cijfers onderuit gaan tegen Feyenoord. Daardoor is de vijfde plaats voorlopig in handen van NEC, dat nu één punt meer heeft dan Ajax. De Nijmegenaren spelen zelf nog de bekerfinale tegen Feyenoord, maar willen in de Eredivisie natuurlijk zo hoog mogelijk eindigen. “Het kan nóg erger, dat is als Ajax straks in de play-offs terechtkomt”, zegt Driessen na de Klassieker in Rotterdam op de site van De Telegraaf. “NEC is er nu overheen gekomen met de overwinning bij Vitesse, dus het kan wel. Dan volgt het volgende probleem. Ajax moet dan eventueel een thuiswedstrijd spelen, als ze dan zesde woorden.”

Want dat is ook nog maar de vraag. Ajax speelt volgende week de volgende ‘topper’, thuis tegen FC Twente. De Amsterdammers zullen van hele goede huize moeten komen om minstens zesde te worden. “Ook dat is niet eens zeker, als je weet dat FC Twente volgende week op bezoek komt. Maar de Toppers staan in de Amsterdam ArenA en ik kan me heel goed voorstellen dat Ajax-fans liever voor een concert van de Toppers kiezen dan voor een wedstrijd van Ajax. Dit Ajax doet heel erg veel pijn aan je ogen”, aldus Driessen.

Of Van ’t Schip erin slaagt om zijn ploeg nog aan de praat te krijgen? “Brobbey komt straks wel terug en met een beetje mazzel ook Steven Berghuis”, probeert Driessen nog wat te vinden waar Ajax zich eventueel aan kan vasthouden. “En niet te vergeten: Jordan Henderson. Die zal ooit ook nog een keertje terugkomen voor het vele geld dat hij hier verdient. Misschien dat het dan iets beter gaat. De tegenstanders zijn niet van het niveau Feyenoord of PSV, dan kom je tegen mindere tegenstanders te spelen en moet je er uiteindelijk wel weer bovenop kunnen komen. Maar dit seizoen is het hopen dat je Europees voetbalt haalt en vanaf onderaan opnieuw beginnen. Het gaat nog wel een paar jaar duren voordat dit Ajax kan spelen zoals Feyenoord vandaag heeft gedaan.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Vernederend beeld voor Ajax op ESPN na 72 minuten en 50 seconden spelen

De onmacht van Ajax in de wedstrijd tegen Feyenoord werd na 72 minuten en 50 seconden op pijnlijke wijze gevangen door ESPN.