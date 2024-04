Van Praag maakt statement op LinkedIn: 'Ik heb niets verzwegen'

Michael van Praag, de voorzitter van de raad van commissarissen van Ajax, komt op LinkedIn met een statement over de clubaandelen die hij in bezit heeft. De 76-jarige bestuurder houdt daarin vol dat hem geen blaam treft voor het feit dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) niet is geïnformeerd over het feit dat hij het pakket in zijn bezit heeft.

"Graag geef ik hierbij duidelijkheid over hoe dat allemaal precies is gelopen", schrijft Van Praag op de netwerksite voor professionals. "Het gaat om 100 aandelen die ik bij de beursgang in 1998 heb gekocht en waar verder nooit mee gehandeld is", verduidelijkt hij het moment waarop hij de clubaandelen verwierf.

"Bij mijn voorgenomen benoeming tot Voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Ajax, heb ik het bezit van deze aandelen bij Ajax gemeld", vervolgt Van Praag. "Mijn aandelenbezit stond dus ook in de oproep van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vermeld, alsmede in de toelichting op die vergadering, en op de Ajax-website. Alle aandeelhouders waren er dus mee bekend. Ik heb niets verzwegen. Wat wel fout is gegaan is dat Ajax na mijn benoeming deze aandelen binnen 14 dagen bij de AFM had moeten melden. Dat is helaas niet gebeurd en dat is een administratieve omissie. Inmiddels zijn deze aandelen op 5 april j.l. bij de AFM geregistreerd", besluit Van Praag zijn bericht.

Het feit dat het aandelenbezit van Van Praag niet bekend was bij de AFM, kwam op een ongelukkig moment naar buiten, namelijk kort nadat de rvc besloot om algemeen directeur Alex Kroes te schorsen omdat die vlak voor zijn aanstelling 17.000 clubaandelen aankocht; handel met voorwetenschap, oordeelde de rvc bij monde van Van Praag. Daarnaast overtrad Van Praag een interne regel bij de KNVB, waarvan hij tussen 2008 en 2019 als voorzitter fungeerde. De voetbalbond staat bestuurders niet toe 'een financieel belang' in een club te hebben, wat Van Praag dus wél had.

De geschorste algemeen directeur Alex Kroes van Ajax was zondag aanwezig bij de wedstrijd tegen FC Twente.