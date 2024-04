Van ’t Schip neemt het op voor verguisde Ajacied: ‘Hij maakt hele goede stappen’

John van ’t Schip heeft het op de persconferentie voorafgaand aan het duel van Ajax met FC Twente opgenomen voor . De Ajacied kreeg dit seizoen veel kritiek over zich heen, maar kan op de steun van zijn trainer rekenen.

“Ondanks dat het een hele zware periode is en hij door de supporters is bekritiseerd, vind ik dat Kenneth Taylor hele goede stappen maakt”, begint de oefenmeester. “Natuurlijk praten we niet over zondag (de nederlaag tegen Feyenoord, red.), maar ook daar zag ik weldegelijk iemand die begaan was met wat er gebeurde.”

Van ’t Schip is blij dat Taylor zich zo bekommert om de situatie in Amsterdam en aantoont veel te geven om de club. “Als ik iets positiefs uit de situatie kan halen, is het dat ik dat bij hem zag”, sluit de trainer af.

Eerder dit seizoen kreeg Taylor bakken met kritiek over zich heen wegens zijn slechte spel voor de Amsterdammers. Zo werd hij aan het begin van de tweede seizoenshelft met regelmaat uitgefloten door het publiek in de Johan Cruijff ArenA en moest hij ook een tijd genoegen nemen met een reserverol.

