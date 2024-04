'Verlies in El Clásico kan Xavi fataal worden, Barcelona heeft opvolger al klaarstaan'

De dagen van Xavi Hernández als trainer van FC Barcelona kunnen bij een verlies in de aankomende Clásico tegen Real Madrid zomaar eens geteld zijn. De Spaanse krant AS schrijft dat de Catalanen in de persoon van Rafael Márquez de opvolger van de oud-middenvelder al in huis zouden kunnen hebben.

Eind januari, na een 3-5 nederlaag tegen Villarreal, kondigde Xavi aan dat hij aan het eind van het seizoen zal gaan vertrekken als hoofdtrainer van de club die hij als speler het grootste deel van zijn carrière diende. De club bleef daarna in alle competities prompt dertien wedstrijden op rij ongeslagen, waardoor voorzitter Joan Laporta en sportief directeur Deco meermaals hun hoop uitspraken dat Xavi terug zou komen op zijn beslissing. Dinsdagavond volgde echter een pijnlijke uitschakeling in de Champions League door Paris Saint-Germain.

Daardoor komt er nog meer druk te liggen op de wedstrijd van aankomende zondag, als Barcelona op bezoek gaat bij LaLiga-koploper én aartsrivaal Real Madrid. Bij winst vergroot De Koninklijke de voorsprong in de competitie naar elf punten. "Na de uitschakeling in de Champions League is Xavi praktisch geschiedenis en staat de deur open voor een nieuwe hoofdtrainer", schrijft AS. "Er wordt niet direct een ingreep verwacht", vervolgt de krant, "maar een verlies in Bernabéu zou de zaken kunnen bespoedigen."

Barcelona werd de afgelopen maanden in verband gebracht met tal van trainers, waaronder de Duitsers Julian Nagelsmann en Hansi Flick. Hun komst zou door 'financiële moeilijkheden' echter bijzonder lastig worden, schrijft de krant. "Rafa Márquez heeft op dit moment de beste papieren", leest het dan ook. De 45-jarige Mexicaan won als speler twee keer de Champions League met de Catalanen en is sinds de zomer van 2022 terug in Barcelona, als coach van het reserveteam Barcelona Atlétic. "Hij is de oplossing die de club al in huis heeft, de goedkope én degene die samenvalt met de manier van denken van Laporta en zijn vertrouwelingen."

De wedstrijd tussen Real Madrid en FC Barcelona begint zondagavond om 21.00 uur en wordt live uitgezonden op Ziggo Sport.

