Verwachte opstelling Ajax tegen Feyenoord: eerste basisplaats sinds 12 augustus lonkt

Ajax treedt zondag in De Klassieker tegen Feyenoord hoogstwaarschijnlijk aan met als vervanger van de geblesseerd geraakte eerste keeper . Voorin lijkt opnieuw als centrumspits te gaan starten, vanwege de blessures van zowel als diens vaste stand-in Chuba Akpom.

Voor Ramaj ging het afgelopen donderdag dubbel mis in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Bij een 1-0 voorsprong tastte de Duitse keeper in de blessuretijd mis bij een hoge voorzet, waar op Bas Kuipers de Deventenaren op 1-1 wist te zetten. Ramaj kwam bij zijn mislukte ingreep ongelukkig terecht, speelde de wedstrijd wel uit maar blijkt achteraf zijn elleboog te hebben gebroken. Zijn seizoen zit er vermoedelijk dan ook op, waardoor Rulli weer van stal zal worden gehaald.

Artikel gaat verder onder video

De Argentijn lijkt zich daarmee op te mogen maken voor zijn eerste speelminuten in Ajax 1 sinds 12 augustus 2023. Tijdens de eerste speelronde moest de wereldkampioen al na 32 minuten spelen vanwege een schouderblessure de strijd staken tegen Heracles Almelo. Jay Gorter werd destijds aangewezen als vervanger, maar toen ook die geblesseerd raakte kreeg - en greep - Ramaj zijn kans. Rulli is al sinds eind november weer fit, maar kwam sindsdien niet verder dan één wedstrijd met Jong Ajax, tegen Jong FC Utrecht (0-1 winst). Volgens AD-clubwatcher Johan Inan krijgt de Argentijn zondag in De Kuip de voorkeur boven de andere twee keepers die Van 't Schip tot zijn beschikking heeft; behalve Gorter heeft de trainer ook routinier Remko Pasveer nog achter de hand.

Van 't Schip kan in De Kuip nog niet beschikken over Jordan Henderson, die nog in Engeland wordt behandeld en volgende week terug wordt verwacht in Amsterdam, en Steven Berghuis. Josip Sutalo keert wél terug in de selectie, maar wordt niet in de basiself verwacht. Borna Sosa en Jakov Medic kampten eerder in de week met ziekte; laatstgenoemde keert sowieso terug in de selectie. Brobbey zit vermoedelijk wel op de bank, maar lijkt tegen de aartsrivaal in ieder geval nog niet te kunnen starten. Datzelfde geldt voor Akpom.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Gerónimo Rulli; Devyne Rensch, Ahmetcan Kaplan, Jorrel Hato; Anton Gaaei, Benjamin Tahirovic, Sivert Mannsverk, Kenneth Taylor; Kristian Hlynsson, Steven Bergwijn, Mika Godts

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 CL-speler van 2013/14 genegeerd bij Ajax: 'Ik reed van Rotterdam naar Amsterdam, niemand keek me naar me om'

Lerin Duarte stond tussen 2013 en 2016 onder contract bij Ajax, maar na een goed begin raakte hij geleidelijk uit beeld. Jaren later blikt hij terug.