Tottenham Hotspur wordt afgeschminkt door Newcastle United: grote fouten van Micky van de Ven

speelde, net als veel teamgenoten, een dramatische wedstrijd in Newcastle, waar zijn Tottenham Hotspur in de rust al met 2-0 achterstond tegen Newcastle United. Binnen twee minuten wist de thuisploeg aan de Tyne tweemaal de bal tegen de touwen te schieten. De Nederlander had beide goals kunnen voorkomen, maar zat tot tweemaal toe niet goed bij de bal.

Alexander Isak scoorde het eerste doelpunt names The Magpies. Van de Ven gleed hier weg en mede daardoor kon de Zweedse spits de bal stijlvol in de lange hoek krullen. Terwijl het beeld nog op de herhaling van de goal staat, dribbelt Anthony Gordon richting het doel van Spurs-keeper Guglielmo Vicario.

Het leek haast een kopie van de eerste treffer, maar de Nederlandse verdediger met nummer 37 gleed wéér uit en geeft Engelsman Gordon de kans om, wederom in de lange hoek, de bal binnen te krullen. Vóór de doelpunten van Newcastle pakte Van de Ven al een gele kaart. “Verschrikkelijke middag voor onze landgenoot”, zo meldt de commentator van dienst van Viaplay.

Met de 2-0 was het nog niet gedaan, want in de tweede helft bouwde Isak de voorsprong verder uit. In de 51ste minuut bracht hij het verschil naar drie met zijn tweede doelpunt van de middag. Vlak voor het einde van de wedstrijd was daar nog Fabian Schär, de centrale verdediger van Newcastle, en hij bracht de score zelfs naar 4-0. Al met al een kansloze middag in het noorden voor Spurs.

Gordon 🤜🤛 Isak

Newcastle United komt binnen enkele minuten op een 2-0 voorsprong tegen Tottenham. Van de Ven wordt bij beide goals uitgekapt 😳#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #PremierLeague — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 13, 2024 30' Newcastle 1-0 Spurs

32' Newcastle 2-0 Spurs



Alexander Isak and Anthony Gordon capitalise on slips from Micky van de Ven! 🤯 pic.twitter.com/7Ravrn80CQ — Football on TNT Sports (@footballontnt) April 13, 2024

