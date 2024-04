Michel Vlap: 'Ik stond zogenaamd te feesten in de club, maar iedereen die mij kent weet...'

komt op voor Joey Kooij en spreekt zijn zorgen uit over de manier waarop hoofdrolspelers in het voetbal tegenwoordig behandeld worden via sociale media. In een interview met Voetbal International deelt de aanvaller van FC Twente zijn bevindingen over de huidige tijd waarin social media een grote rol spelen. Zo werd Kooij, de scheidsrechter bij PSV – FC Twente, onlangs fel bekritiseerd. Vlap verplaatst zich in hem.

De speler van FC Twente vertelt een anekdote van zichzelf. “Laatst mis ik die kans tegen Feyenoord, daarna gaat er een filmpje rond op TikTok, ik kreeg het ook van vrienden: Michel Vlap een dag voor de wedstrijd. Ik sta in een club, ben aan het feesten en word stiekem gefilmd. Iedereen die me kent weet dat ik een dag voor een wedstrijd nooit in zo’n tent te vinden zal zijn. Het was een oud filmpje, gemaakt tijdens een trainingskamp ofzo, maar zo gemonteerd dat het nieuw leek”, steekt Vlap van wal.

“Mensen posten, schrijven en vinden van alles, zonder te weten wat voor impact het heeft. Ik snap dat niet. Ga er zelf maar eens staan. Voel die druk maar. Voel maar wat het met je doet. Dat dertigduizend mensen naar je kijken en wat van je verwachten. Alles en iedereen om ons heen mag alles over ons beweren, maar als spelers mogen we zelf niet zoveel zeggen”, gaat de voetballer verder.

Vlap ziet een negatieve ontwikkeling ontstaan in de voetballerij. “Wij moeten netjes blijven. Laatst, na PSV-uit, over Joey Kooij. Je zit in de emotie en wilt er het liefst van alles uitgooien, maar je weet dat het niet kan. Tegelijkertijd verplaats ik me ook in hem. Hij krijgt zoveel over zich heen, dat slaat ook nergens op”, besluit de 26-jarige Fries.

