Vlap in de bres voor felbekritiseerde Ajacied: 'Die jongen kan gewoon voetballen'

FC Twente-speler neemt het op voor Ajax-verdediger . De 21-jarige Deen oogstte dit seizoen meermaals stevige kritiek en werd tot twee keer toe al in de eerste helft van een wedstrijd naar de kant gehaald. "Die jongen kan gewoon voetballen", stelt Vlap echter, waarna hij de harde uitlatingen aan het adres van de Ajacied 'te ziek voor woorden' noemt.

Ajax plukte Gaaei afgelopen zomer voor 4,5 miljoen euro weg bij het Deense Viborg, Toenmalig trainer Maurice Steijn besloot tijdens de zesde speelronde om de verdediger al na 32 minuten spelen te slachtofferen toen de Amsterdammers in eigen huis met 0-2 achterstonden tegen aartsrivaal Feyenoord. Datzelfde overkwam Gaaei eind februari, inmiddels onder John van 't Schip, in het uitduel bij AZ, al duurde het deze keer 36 minuten voor hij zijn vernederende gang naar de zijlijn moest maken. Los van beide pijnlijke wissels oogst de Deen geregeld felle kritiek op social media. Na zijn wissel in Alkmaar besloot Gaaei zelfs al zijn posts op Instagram te verwijderen.

Artikel gaat verder onder video

Vlap weet uit ervaring hoe het is om het mikpunt van kritiek op social media te zijn: "Het is de tijd van nu: je maakt een fout en je wordt met de grond gelijk gemaakt", zegt de aanvallende middenvelder in een interview met Voetbal International, om vervolgens Gaaei als voorbeeld aan te halen. "Hij is nog jong, moet zijn familie missen en komt terecht in een team dat niet loopt", schetst hij de situatie van de jonge back, die hij voldoende kwaliteiten toedicht: "Ik heb hem bezig gezien: die jongen kan gewoon voetballen."

Plekje geven

Vlap spreekt dan ook het vermoeden uit dat de mindere optredens van Gaaei aan het mentale aspect zijn toe te schrijven: "Wie weet voelt hij zich nu enorm onder druk gezet. Hij maakt een paar ongelukkige fouten, zeker, maar wat-ie dan over zich heen krijgt… Dat is te ziek voor woorden", stelt de oud-speler van onder meer sc Heerenveen en Anderlecht. "Daarom is het mentale aspect steeds belangrijker. Vroeger heerste er een taboe op, gelukkig is dat veranderd. Je kunt niet alles in je eentje maar een plekje geven", besluit Vlap het onderwerp.

