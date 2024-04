Voormalig Feyenoord-voorzitter Van den Herik adviseert Ajax: ‘Dat is het eerste waar je aan moet denken’

Voormalig Feyenoord-voorzitter Jorien van den Herik hoopt dat Alex Kroes kan aanblijven bij Ajax, laat hij weten bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN. De zakenman denkt dat het goed is voor de club in crisis om aan ‘damage control’ te doen.

In Goedemorgen Eredivisie krijgt Van den Herik het dilemma voorgelegd of het vertrek van Kroes bij Ajax onafwendbaar of te voorkomen is. “Ik hoop te voorkomen”, geeft de oud-voorzitter van Feyenoord direct aan. “Ik denk dat het voor Ajax het beste is. Ik vind dat de situatie onnodig is geëscaleerd. Als je als club al in zo’n shitsituatie zit en dit gebeurt, duidelijk wel omdat er fouten zijn gemaakt, dan is damage control het eerste waar je aan moet denken. Hoe kunnen we dit oplossen zonder al te veel schade?”

Van den Herik denkt dat de Raad van Commissarissen te snel heeft gehandeld met het wegzetten van Kroes. “Je gaat eerst om advies vragen en dan ben ik benieuwd wat voor advies je vraagt aan je juristen. Is dat: ‘Dit is de situatie, hoe moeten we met Alex Kroes omgaan? En hoe kunnen we van hem af?’ Of je vraagt aan je jurist: ‘Dit is gebeurd, hoe kunnen we de zaak nog redden op de beste manier zonder al te veel schade?’ Wat is de insteek geweest en wat vraag je, daar ben ik benieuwd naar. Je vraagt een advies en je kunt het advies krijgen dat je vraagt.”

“Uw voormalige werkvriend Michael van Praag trok meteen de deur dicht”, wijst Sjoerd Mossou op de werkwijze van de RvC van Ajax. Van den Herik zag dat ook en vindt dat Van Praag en hij verschillen in opvatting. “Ik heb respect voor Michael, maar Michael en ik verschillen wel in de aanpak. Ik had gekozen voor damage control. Hoe kunnen we dit oplossen? Dit is het ergste dat ons kan gebeuren, op allerlei manieren. Hoe kunnen we de zaak redden? Wat er nu is gebeurd, is daar geen voorbeeld van. Het loopt steeds meer uit de hand en Alex Kroes heeft nu alles verkeerd gedaan. Alles wordt uit de kast gehaald om ervoor te zorgen dat Alex Kroes weggaat. Dat vind ik onzin.”

