José Mourinho kan vierde Premier League-club aan zijn cv toevoegen

Drie maanden na zijn ontslag bij AS Roma wordt José Mourinho genoemd als nieuwe trainer van West Ham United. De inmiddels 61-jarige Portugees zou bij The Hammers in beeld zijn om David Moyes, wiens contract komende zomer afloopt, op te gaan volgen.

Het Engelse TeamTalk schrijft althans dat Mourinho's naam veelvuldig getipt wordt voor de positie die vacant wordt als Moyes inderdaad vertrekt. De Schot, ooit de weinig succesvolle opvolger van Sir Alex Ferguson bij Manchester United, leidde de Londense club afgelopen seizoen naar de winst van de Conference League. Dit jaar is de club daardoor actief in de Europa League, maar door de 2-0 uitnederlaag bij Bayer Leverkusen dreigt de kwartfinale daarin het eindstation te worden.

Artikel gaat verder onder video

Mourinho werd in januari van dit jaar na tweënhalf seizoen ontslagen door AS Roma, dat hij in 2021 ten koste van Feyenoord de Conference League bezorgde. The Special One is bepaald geen onbekende in de Premier League. In 2004 plukte Chelsea hem weg bij FC Porto, dat hij verrassend naar de winst van de Champions League had geleid. Kort na de start van zijn vierde seizoen zetten de Londenaren hem op straat.

Na avonturen bij Internazionale (waar hij zijn tweede 'cup met de grote oren' won) en Real Madrid haalde datzelfde Chelsea Mourinho in 2013 terug naar Engeland. Zijn tweede periode als hoofdtrainer van The Blues eindigde halverwege zijn derde seizoen. Daarna had hij ook Manchester United en Tottenham Hotspur nog onder zijn hoede, alvorens in 2021 bij AS Roma te tekenen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Perez speculeert hardop over Ajax-flop: ‘Onder Arne Slot zou er bij hem wél muziek in zitten’

Kenneth Perez: 'Als het andersom was geweest, dus dat hij onder de structuur van Slot had gespeeld, dachten wij: nou daar zit wel muziek in.'