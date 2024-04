Oud-Ajacied Álvarez krijgt ervan langs: ‘Hij is slim genoeg om te weten dat hij dat niet moet doen’

West Ham United-middenvelder heeft flinke kritiek ontvangen van David Moyes. De Schotse oefenmeester is van mening dat de oud-Ajacied te veel gele kaarten krijgt en zijn team daarmee in de steek laat.

Álvarez keert dit weekend terug in de selectie van West Ham na een schorsing. “We hebben zijn aanwezigheid gemist”, begint Moyes op de persconferentie in aanloop naar het duel met Wolverhampton Wanderers. “Hij heeft veel invloed sinds we hem aan het begin van het seizoen kochten en is enorm belangrijk geweest voor het elftal. Helaas is hij een paar keer geschorst geweest dit jaar, waarmee hij ons niet helpt.”

Artikel gaat verder onder video

Moyes vindt het knap hoe goed de Mexicaan begon aan zijn tijd in de Engelse competitie. “Het kost spelers vaak wat tijd om aan de Premier League te wennen. Na een tijdje raken ze meer gewend aan de intensiteit. Ik denk dat Edson moeite heeft met de intensiteit van de Premier League. Hij heeft te veel kaarten gepakt en we moeten een manier vinden waardoor hij minder in die situaties komt, want het heeft invloed op het elftal, zeker in de laatste weken.”

“Ik heb geen gesprek met hem erover gevoerd”, laat de oefenmeester weten. “Ik verwacht van hem dat hij ervaren genoeg is om te weten dat je niet iedere week een gele kaart kunt pakken. Hij is daar slim genoeg voor, dat hoef ik hem niet te vertellen.” Álvarez kreeg in de Premier League al tien gele kaarten, waardoor hij inmiddels drie duels met een schorsing moest uitzitten. Ook in de Europa League kan Moyes in het heenduel tegen Bayer Leverkusen geen beroep doen op zijn middenvelder wegens een schorsing na drie gele kaarten. “Wij hebben niet zo’n grote selectie dat we ons veel schorsingen kunnen veroorloven, ze beginnen wel effect op ons te hebben.”

