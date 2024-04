Wierd Duk zorgt voor walging bij Willie Overtoom met tweet over Ajax-speler en ramadan

Willie Overtoom heeft kritisch gereageerd op een bericht van De Telegraaf-journalist Wierd Duk, die op X met verontwaardiging reageerde op het feit dat Ajax-speler wegens de ramadan op een halve maag aan de wedstrijd tegen Feyenoord begon. Overtoom vindt dat Duk, ook vaak te gast in het programma Vandaag Inside, zich beter met andere dingen kan bezighouden.

Vlak voorafgaand aan De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax (6-0) klom Duk in de pen. Donderdag werd bekend dat Godts meedoet aan de ramadan, waardoor hij in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles vroegtijdig naar de kant werd gehaald. John van 't Schip gaf na afloop aan dat de Belgische aanvaller niet de hele wedstrijd zou kunnen spelen. Duk nam vol ongeloof kennis van dat feit: “Speler van Ajax doet mee aan de ramadan, dus hij kan niet de hele wedstrijd spelen”. Beursgenoteerd bedrijf. En het is de klassieker”, schreef de journalist van De Telegraaf zondag op X.

Overtoom besloot, net als velen anderen, te reageren op het bericht van Duk: "Karim Benzema overlegt de beste cijfers tijdens de ramadan en zo zijn er meerdere spelers", begint de oud-voetballer onder de tweet van de journalist: "Is het niet vermoeiend om continu een manier te moeten vinden om je haat te spuwen over moslims? Hou je lekker daar mee bezig in plaats van met voetbal. Die tip gaf je mij andersom ook", besluit de oud-speler van onder meer AZ en Heracles Almelo met een knipoog.

De tafelgast van Vandaag Inside kan het vervolgens niet laten om te reageren op Overtoom: "Stel je niet zo aan man, met je ‘haat’. Zo vermoeiend", vindt Duk. "Je hele tijdlijn verraad je al, geen positief woord", reageert Overtoom. "Het begint echt ontzettend triest te worden, oprecht met je te doen", sluit de oud-voetballer af.

