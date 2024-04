Kieft stoort zich om specifieke reden mateloos aan Dirk Kuyt en Vincent Janssen

Wim Kieft vindt dat Dirk Kuyt niet moet klagen over de Nederlandse media, dat zegt hij bij Veronica Offside. Ook Vincent Janssen kan op kritiek rekenen van de oud-voetballer.

“Dirk was wel echt een grote voetballer. Meer dan honderd interlands, internationale wedstrijden gespeeld”, heeft Dick Advocaat begrip voor de situatie. De Kleine Generaal heeft zelf ook de media over zich heen gekregen, toen hij in zijn tijd bij Glasgow Rangers tweede stond met een achterstand van twintig punten.

Kieft is het daar totaal niet mee eens. “Natuurlijk krijg je kritiek als je een grote trainer bent”, geeft hij aan. “Wat een beetje vervelend was bij Dirk is dat het op een gegeven ogenblik over andere dingen ging dan zijn prestaties als trainer, zoals dat hij zijn haar had gedaan, of zijn tanden had gedaan. Maar ik word daar wel een beetje moe van.”

Volgens de voormalig spits is Kuyt niet de enige die hierover klaagt. “Vincent Janssen ook een tijdje geleden. Lekker makkelijk lullen weet je. Dan zegt hij: ‘Ze zijn allemaal zo kritisch in Nederland en jullie (Belgische media, red.) zijn allemaal zo aardig.’ Dat is helemaal geen reëel beeld. Op het moment dat het daar slecht gaat, krijg je net zulke kritiek als je in Nederland krijgt. Het is een beetje slijmerig gedrag.”

