Xavi komt met blessureupdate over De Jong voor het duel met Paris Saint-Germain

zal woensdagavond in het Champions League-duel met Paris Saint-Germain weer minuten kunnen maken voor FC Barcelona. Dat heeft zijn trainer Xavi dinsdag op de persconferentie bekendgemaakt.

De Jong speelde op 3 maart zijn laatste duel voor Barcelona tegen Athletic Bilbao. Tijdens die wedstrijd moest de middenvelder zich al na 26 minuten laten vervangen met een enkelblessure. Vervolgens moest De Jong de ontmoetingen met Mallorca, Napoli, Atlético Madrid en Las Palmas aan zich voorbij laten gaan. Ook met Oranje kon hij niet in actie komen tegen Schotland en Duitsland.

Nu heeft Xavi dus bekend gemaakt dat zijn middenvelder na iets meer dan een maand weer minuten kan maken in het duel met PSG. “Alle spelers die zijn meegereisd, zijn beschikbaar”, liet de oefenmeester weten op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd.

Of De Jong ook in de basis zal starten, laat Xavi zich niet over uit. Uit de antwoorden van de trainer lijkt in ieder geval duidelijk te worden dat Ilkay Gündogan op een basisplaats kan rekenen. “Hij is heel belangrijk voor het winnen van de duels op het middenveld. Teams van Luis Enrique spelen altijd met hoge intensiteit. Het wordt een wedstrijd waarin het voor ons moeilijk zal zijn de bal op de helft van de tegenstander te hebben. We moeten zorgen dat we de zaken zo veel mogelijk onder controle hebben.”

