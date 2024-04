Xavi maakt enorm compliment naar Paris Saint-Germain in aanloop naar kwartfinale Champions League

Barcelona-trainer Xavi is blij dat zijn ploeg bij de laatste acht zit van de Champions League, en hij blikt vooruit op het tweeluik met Paris Saint-Germain. Xavi ziet in de wedstrijden met het team uit Frankrijk een belangrijk moment voor de club. Als het aan de coach ligt, mag Barcelona hopen op een Champions League-winst.

Xavi maakt een groot compliment naar PSG. “Na vier jaar de kwartfinales niet meer te hebben bereikt is dit een duel om naar uit te kijken. We mogen weer dromen. We zitten in een goede fase, maar we treffen een van de beste teams van Europa, met bovendien een van de beste coaches, Luis Enrique. Dit team (PSG, red.) is gemaakt is om de Champions League te winnen.”

De Spaanse coach heeft Frenkie de Jong weer tot zijn beschikking. De Nederlander komt terug van een blessure. Of Barcelona écht kans maakt op een Champions League-overwinning is nog maar de vraag. In LaLiga heeft de club uit Catalonië een achterstand van acht punten op Real Madrid, wat ook nog meedoet in het miljardenbal. Voor het tweeluik met PSG heeft Xavi wel vertrouwen.

“We treffen nu een tegenstander die eenzelfde stijl hanteert. Luis Enrique heeft het Barcelona-dna, net als Pep Guardiola (Manchester City) of Mikel Arteta (Arsenal). We willen allemaal hetzelfde bereiken. Luis Enrique heeft veel talenten tot zijn beschikking, maar we proberen als gelijken de strijd aan te gaan”, besluit Xavi.

