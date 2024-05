Farioli eerste buitenlandse Ajax-trainer in 26 jaar: enkele illustere voorgangers op een rij

Francesco Farioli werd donderdagavond door Ajax gepresenteerd als nieuwe hoofdtrainer. De Italiaan wordt daarmee de twintigste buitenlandse coach in de geschiedenis van de Amsterdamse club - en de eerste sinds 26 jaar waarin de club louter door Nederlanders werd geleid. FCUpdate zet een aantal van zijn illustere voorgangers op een rijtje.

Jack Reynolds (1915-1925, 1928-1940, 1945-1947)

In de eerste decennia na de oprichting van Ajax, in 1900, is het eerder regel dan uitzondering dat de club door een buitenlandse trainer wordt geleid. De naam van Jack Reynolds mag in dit overzicht absoluut niet ontbreken. De Engelsman had de Amsterdammers tussen 1915 en 1947 liefst 24 jaar onder zijn hoede, verdeeld over drie periodes. Reynolds leidde de club in 1917 naar de eerste landelijke hoofdprijs, de KNVB Beker, en in 1918 naar de eerste landstitel in de clubgeschiedenis. Daarna werd Ajax onder zijn leiding nog eens zeven keer kampioen van Nederland. De Engelsman overleed in 1962, op 81-jarige leeftijd. Drie jaar later werd de lange zijde aan de noordkant van toenmalig Ajax-stadion De Meer omgedoopt in de Jack Reynolds-tribune. In het huidige supportershome van de club werd in 2023 een bronzen borstbeeld van Reynolds onthuld.

Stefan Kovács (1971-1973)

Artikel gaat verder onder video

In de zomer van 1971 krijgt de Roemeen Stefan Kovács de taak om de legendarische Rinus Michels op te volgen in toenmalig Ajax-stadion De Meer. De Generaal had in Amsterdam het zogeheten Totaalvoetbal ontwikkeld, waarmee de club uitgroeide tot een Europese grootmacht. In zijn afscheidsjaar leverde dat Ajax de eerste Europa Cup 1 in de clubgeschiedenis op, waarna Michels vertrok naar FC Barcelona. Met Kovács kreeg de sterrenselectie, met spelers als Johan Cruijff, Johan Neeskens en Piet Keizer in de gelederen, te maken met een stuk 'lossere' trainer dan zijn voorganger was geweest. Het bleek een recept voor succes. In de twee jaar dat de Roemeen de club leidde werd de 'cup met de grote oren' nóg twee keer naar Amsterdam gehaald, werd de Wereldbeker voor clubteams een keer gewonnen, werd Ajax twee keer landskampioen én veroverde de club eenmaal de KNVB Beker. De Amsterdammers wilden dan ook graag met Kovács verder, maar dat stond het communistische regime van zijn vaderland niet langer toe. Kovács overleed in mei 1995, nota bene twaalf dagen voordat Ajax in Wenen de vierde Europa Cup 1, inmiddels omgedoopt in de Champions League, aan de prijzenkast zou toevoegen.

Kurt Linder (1981-1982, 1988)

Dat niet élke buitenlandse trainer een schot in de roos bleek voor Ajax, bewijst het verhaal van Kurt Linder. De Duitser, die daarvoor al vier jaar hoofdtrainer van PSV was geweest, werd in maart 1981 aangesteld als opvolger van Leo Beenhakker. Onder leiding van Linder beëindigt Ajax het seizoen als nummer twee achter landskampioen AZ'67. In zijn eerste - en achteraf enige - volledige jaar leidde de Duitser Ajax - met de teruggekeerde Johan Cruijff vanaf december in de selectie - zelfs overtuigend naar de landstitel. In Europa wilde het dat jaar echter niet vlotten, en in de KNVB Beker werd de club uitgeschakeld door eerstedivisionist DS'79. Aan het eind van het seizoen vertrekt Linder, maar in 1988 strikt de club hem als opvolger van Cruijff, die zijn trainersloopbaan in Amsterdam is begonnen maar - net als hij eerder als speler deed - daarna vertrok naar Barcelona. De tweede Ajax-periode van Linder blijkt aanmerkelijk minder succesvol: in september, na vijf speelronden, dient hij zijn ontslag in. Het zou direct het einde van zijn trainersloopbaan betekenen. Linder overleed in 2022.

Morten Olsen (1997-1998)

In de zomer van 1997 kwam Ajax in de zoektocht naar een opvolger voor de immens succesvolle Louis van Gaal uit bij Morten Olsen. De aimabele Deen krijgt de beschikking over een selectie waaruit het grootste deel van de ploeg waarmee zijn voorganger in 1995 de Champions League won, al was vertrokken. Edwin van der Sar, Jari Litmanen, Danny Blind en Frank en Ronald de Boer waren er echter nog wél, en werden aangevuld met aankopen als Olsens landgenoot Michael Laudrup, de Georgische spits Shota Arveladze en de Nigeriaanse middenvelder Sunday Oliseh. Ajax beleeft een fantastisch eerste jaar onder Olsen, waarin zowel de landstitel als de KNVB Beker worden gewonnen. Zijn tweede seizoen loopt echter uit op een farce, mede doordat de gebroeders De Boer zijn trainingen aan de kaak stellen in een arbitragezaak waarmee het duo - zonder succes - een overstap naar FC Barcelona hoopt af te dwingen. "Het dieptepunt van mijn loopbaan, daar ben ik nu heel eerlijk over, is dat we onze vriend Morten Olsen door het slijk gehaald hebben", zegt Frank daarover in 2007. De broers krijgen in de winterstop alsnog hun zin, maar Olsen - die al heeft aangekondigd zijn aflopende contract niet te gaan verlengen - is dan al ontslagen.

Francesco Farioli (2024-?)

Na het vertrek van Olsen wordt Ajax liefst 26 jaar enkel door Nederlandse trainers geleid. Met de 35-jarige Farioli, die overkomt van OGC Nice, krijgt de Deen vanaf komende zomer dus eindelijk een opvolger. Niet eerder had Ajax een Italiaanse hoofdtrainer, zijn buitenlandse voorgangers waren vooral van Britse komaf, aangevuld met enkele Oostenrijkers, een Roemeen, een Joegoslaviër, een Luxemburger en dus een Deen. Sterker nog, Farioli wordt pas de tweede Italiaanse trainer in de geschiedenis van de Eredivisie. Hij mag hopen succesvoller te zijn dan Massimo Morales, die in 1999 vier wedstrijden als interim-trainer aan het roer staat bij De Graafschap en daarin één enkel punt verovert, alvorens terug te keren naar zijn oude rol als assistent.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Derksen: 'Te gek voor woorden als hij de nieuwe trainer van Ajax wordt'

Johan Derksen noemt het in Vandaag Inside 'te gek voor woorden' dat de Italiaan Francesco Farioli mogelijk de nieuwe trainer van Ajax wordt.