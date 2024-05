Ancelotti legt zich neer bij opvallende keuze Real-speler: 'Iemand met ballen'

De voetbalwereld zwaait na dit seizoen uit, aangezien hij heeft besloten te stoppen met voetballen na het komende EK. Trainer Carlo Ancelotti zag veel standvastigheid bij de speler die hij een 'legende' noemt.

"Morgen moeten we afscheid nemen van een legende", stelt de Italiaanse trainer. Morgen speelt De Koninklijke haar laatste competitieduel van het seizoen en tevens de laatste wedstrijd in het eigen stadion, tegen Real Betis. "Legendes kiezen hun eigen lot. Ik respecteer zijn beslissing, hij is een man met ballen. Nu moeten we hem het best mogelijke afscheid geven."

Artikel gaat verder onder video

Kroos is echter nog 'maar', waardoor zijn beslissing de voetbalwereld verraste. Toch snapt trainer Ancelotti die keuze wel. "Hij wil stoppen op een hoogtepunt, net als iedereen. Maar dan moet je wel de moed hebben om zo'n beslissing te nemen. En hij is een Duitser, het is lastig om hem van gedachten te doen veranderen. Hij was heel overtuigd en we hebben geen tranen gelaten.

Om de vraag of Kroos nu (meer) in aanmerking moet komen voor een Gouden Bal, kon de Italiaanse coach wel lachen. "Als we de Champions League winnen, zijn ook andere spelers van onze ploeg kanshebber. Kroos is wel een van de beste middenvelders aller tijden. In balbezit zijn er weinig voetballers die beter zijn en zijn passing is uniek."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Matthijs de Ligt loopt leeg na bizarre arbitrale beslissing: ‘Het is een schande, dit is ongelofelijk!’

Matthijs de Ligt is pislink na de uitschakeling met ‘zijn’ Bayern München in de halve finale van de Champions League tegen Real Madrid.