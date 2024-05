Bij Ajax teleurstellend directielid krijgt nieuwe kans in de Eredivisie

Gerry Hamstra gaat als technisch directeur aan de slag bij PEC Zwolle. Hamstra, die met Klaas-Jan Huntelaar voor het tijdperk-Mislintat het technisch duo was bij Ajax, krijgt daarmee een kans zich opnieuw te bewijzen.

Hamstra werkte tussen 2021 en 2023 bij de Amsterdammers, terwijl zijn contract eigenlijk tot 2024 liep. De directie was echter niet optimaal tevreden over zijn presteren, stuurde hem in de zomer van vorig jaar de laan uit en haalde Sven Mislintat binnen als opvolger.

Hamstra werkte in het begin in een ondersteunende functie voor Marc Overmars, directeur voetbalzaken. Toen laatstgenoemde wegens grensoverschrijdend gedrag Ajax moest verlaten, ontstond het duo Hamstra-Huntelaar. Dat was echter minder succesvol: in de plaats van Antony, Lisandro Martinez, Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui werden namen als Steven Bergwijn, Calvin Bassey, Jorge Sanchez, Lucas Ocampos en Lorenzo Lucca aangetrokken.

Nu gaat de 55-jarige Groninger dus naar PEC, waar hij technisch directeur wordt. Algemeen directeur Xander Czaikowski is lovend over deze grote naam, zo laat hij weten op de website van de club. "Met Gerry voegen we in één klap enorm veel ervaring toe aan onze organisatie. Door zijn verleden bij clubs als sc Heerenveen, FC Emmen, Vitesse en Ajax heeft hij een enorm netwerk opgebouwd en dat komt natuurlijk van pas in zijn nieuwe functie. In samenspraak met de technische staf, technisch manager Mark Coonen en het scoutingapparaat ligt de focus van Gerry vanaf dit moment op het samenstellen van een zo sterk mogelijke selectie voor volgend seizoen."

