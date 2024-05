Bizarre beelden: Tsjechische bekerfinale loopt uit in massale knokpartij op het veld

De finale om de Tsjechische beker tussen Viktoria Plzen en Sparta Praag is woensdagavond uitgelopen op een enorme veldslag. Sparta won de eindstrijd met 1-2, maar na het laatste fluitsignaal stormden supporters van beide elftallen het veld in om het ouderwets op een knokken te zetten. Ook de aanwezige tv-analisten moesten het daarbij ontgelden.

Het venijn van de wedstrijd zat 'm in de staart. Tien minuten voor tijd kwam de club uit de hoofdstad op voorsprong door een eigen doelpunt van Viktoria Plzen-speler Sampson Dweh. Via Tomás Chorý werd het drie minuten voor tijd vervolgens weer gelijk, maar Veljko Birmancevic tekende luttele minuten later voor de beslissende 1-2.

Direct na het laatste fluitsignaal ging het mis. Op beelden gedeeld door X-account Voetbal Ultras is te zien hoe de fans van beide clubs elkaar op het veld te lijf gaan. Het account Football Fights, dat ook regelmatig dergelijke onderwerpen post, komt daarnaast met een filmpje van de analisten van de Tsjechische zendgemachtigde, die worden bekogeld met plastic stoelen.

Overigens werden de spelers van beide clubs, nog voordat zij in de onlusten verzeild konden raken, in veiligheid gebracht in de catacomben. De Tsjechische politie kan zich nu vast gaan voorbereiden op aankomende zondag, als beide clubs in de kampioensronde van de reguliere competitie, in Pilsen, opnieuw tegenover elkaar staan. Sparta Praag is overigens al verzekerd van de landstitel, terwijl de thuisploeg al weet dat het als derde eindigt.

De Tsjechische bekerfinale tussen FC Viktoria Pilsen en Sparta Praag is vandaag volledig ontspoord. pic.twitter.com/PpBOMXuRI4 — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) May 22, 2024 Commentators attacked with a chair in the Czech Cup Final today 💺👊🇨🇿pic.twitter.com/TROlN2adwM — Football Fights (@footbalIfights) May 22, 2024

