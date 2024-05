'Te Kloese en Priske donderdag om tafel, Sparta Praag verlangt miljoenenbedrag van Feyenoord'

Feyenoor-directeur Dennis te Kloese heeft vandaag (donderdag) een onderhoud met de Deen Brian Priske, zo weet Voetbal International. De huidige trainer van Sparta Praag is in Rotterdam-Zuid in beeld om Arne Slot, die vertrekt naar Liverpool, op te volgen. Zijn huidige werkgever laat Priske echter niet zonder slag of stoot vertrekken.

Op basis van 'goed ingevoerde bronnen in Denemarken' weet Feyenoord-watcher Martijn Krabbendam van het weekblad te melden dat Te Kloese en Priske elkaar donderdag 'face to face' spreken. "Priske zelf staat open voor de job bij Feyenoord, maar wil Sparta Praag niet zomaar verlaten", schrijft Krabbendam. Zo zou de succestrainer, die zijn club de afgelopen twee jaar naar de Tsjechische landstitel leidde, erop staan om zijn vaste assistenten, Lars Fris en Christian Clarup, mee te nemen.

Ook Sparta Praag, waar de Deense trainer nog tot medio 2026 onder contract staat, zal niet zomaar meewerken aan een tussentijds vertrek van de oefenmeester. De Tsjechen zouden 'een miljoenenbedrag' verlangen, "al zal dat niet zo hoog zijn als wat Feyenoord kreeg voor Arne Slot", schrijft Krabbendam. Liverpool maakte voor de Nederlander naar verluidt zo'n elf miljoen euro over op de rekening van de Stadionclub, plus nog eens twee miljoen om een aantal leden van zijn technische staf in te lijven.

Binnen Feyenoord zou Priske er goed opstaan; de Deen voldoet volgens Krabbendam aan 'een groot aantal voorwaarden' die de club gesteld heeft in de zoektocht naar een opvolger van de succesvolle Slot. "Hij heeft zich bewezen als een trainer die prijzen wint en hij laat zijn teams doorgaans herkenbaar voetballen", somt de clubwatcher op. "Bovendien is hij met zijn 47 jaar ervaren en daarmee bestand tegen die druk die de erfenis van Arne Slot ongetwijfeld met zich mee zal brengen", stipt Krabbendam aan.

