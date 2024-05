Bruno Fernandes wil bij Manchester United blijven, maar verlangt verbeteringen: ‘Dat is de standaard'

Manchester United-aanvoerder heeft daags voor de FA Cup-finale tegen Manchester City een open brief geschreven aan de supporters van The Red Devils. De 29-jarige Portugees roept daarin zijn werkgever op om aan zowel zijn verwachtingen als die van de fans te voldoen.

"Ik hou ervan om het veld op te lopen op Old Trafford, meer dan wat dan ook in de wereld. Ik wil niet vertrekken. Dit is altijd mijn grootste droom geweest”, schrijft hij in een brief aan de fans op The Players’ Tribune voorafgaand aan de bekerfinale tegen de stadsgenoot. “Ik wil alleen maar dat mijn verwachtingen passen bij de verwachtingen van de club. Als je het de fans vraagt, zullen die je hetzelfde zeggen.”

"We willen strijden om de titel. We willen in de Champions League spelen. We willen in bekerfinales staan. Dat is de standaard en dat is wat ik wil. Dat is wat jullie allemaal verdienen”, richt Fernandes zich tot de fans van Manchester United. “Ik wil blijven vechten. Na dit moeilijke seizoen voel ik het als mijn verantwoordelijkheid om meer te geven. Dat begint morgen. We moeten alles geven in deze laatste wedstrijd tegen City en we moeten vooruitgaan.”

Fernandes werd de afgelopen weken veelvuldig gelinkt aan een uitgaande transfer, zo zou onder meer Bayern München interesse hebben. De Portugees wil echter niets van die interesse weten. “Ik wil hier zijn. Mijn familie wil hier zijn. Als je daar even aan twijfelt, dan hoef je maar naar mijn Spotify Wrapped te kijken, en dat zal het je bewijzen”, besluit de aanvoerder van Manchester United.

