Opstellingen Atalanta en Bayer Leverkusen bekend: twee Nederlanders moeten hopen op invalbeurt

De opstellingen van Atalanta Bergamo en Bayer Leverkusen voor hun onderlinge ontmoeting in de finale van de Europa League zijn bekend. Waar een basisplaats heeft bij Atalanta, verschijnt zijn landgenoot aan de aftrap bij Bayer Leverkusen. en moeten hopen op een invalbeurt, terwijl zoals bekend vanwege een blessure helemaal niet in actie zal komen.

Bayer Leverkusen is op voorhand de grote favoriet voor de eindzege. De formatie van coach Xabi Alonso kroonde zich op overtuigende wijze tot kampioen van Duitsland. Bovendien heeft het in alle competities (Bundesliga, Europa League én DFB-Pokal) nog geen wedstrijd verloren. Atalanta staat voor de zware uitdaging om de Duitse kampioen de eerste nederlaag van het seizoen te bezorgen, maar zal dat dus zonder De Roon moeten zien te bewerkstelligen. De Nederlander viel vorige week in de bekerfinale tegen Juventus geblesseerd uit en moet de eindstrijd in Dublin aan zich voorbij laten gaan.

Waar De Roon dus helemaal niet binnen de lijnen zal verschijnen, is Koopmeiners wel ‘gewoon’ van de partij bij Atalanta. De voormalig aanvoerder van AZ is dit seizoen een van de grote blikvangers in Bergamo en zal woensdagavond andermaal de ogen op zich gericht weten. Zijn landgenoten Hateboer en Bakker moeten daarentegen hopen op een invalbeurt. Voor Bakker zouden het bijzondere minuten betekenen. Niet alleen omdat hij er dit seizoen niet tot nauwelijks aan te pas komt en in de Europa League pas vijfmaal (waarvan drie keer als invaller) zijn opwachting maakte, maar ook vooral vanwege zijn verleden bij Bayer Leverkusen.

De ploeg van Alonso treedt aan met onder meer Frimpong. De rappe vleugelspeler vervult evenals zijn landgenoot en ploegmaat bij Oranje Koopmeiners een belangrijke rol in bij zijn club. Frimpong was in 45 wedstrijden in alle competities goed voor veertien doelpunten en twaalf assists. In de Europa League staat de teller op drie treffers.

De ontmoeting tussen Atalanta en Bayer Leverkusen begint om 21.00 uur.

Opstelling Atalanta: Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman, Scamacca.

Bayer Leverkusen: Kovar; Tapsoba, Tah, Stanisic; Frimpong, Palacios, Xhaka, Hincapié; Wirtz, Grimaldo; Adli.

