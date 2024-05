Driessen loopt helemaal leeg over Ajax: 'Waarom hebben ze 'ja' gezegd tegen deze totale overval?'

Valentijn Driessen snapt helemaal niets van het gevoerde beleid bij Ajax, waar 'buitenstaanders' de macht in handen lijken te hebben. Zo ziet de journalist te weinig van de eigen identiteit terug bij de club uit Amsterdam.

Tijdens Kick-Off laat Driessen zich even helemaal gaan. "Er loopt helemaal niemand meer van Ajax rond. Het Ajax-DNA is volledig weg. Kroes wilde weer van Ajax Ajax maken. De club zou zelf alles in de hand houden. Er zou geen invasie komen, de trainer zou het niet allemaal bepalen. Er is helemaal niks van terecht gekomen. Er is een enorme Italiaanse invasie in Amsterdam bezig en al het eigen DNA is weg bij het eerste elftal. Dat is toch bezwaarlijk."

Artikel gaat verder onder video

"Dat is niet helemaal zo", weet Mike Verweij. "Want er komt een Spanjaard, een Turk, een Engelsman. Dat zijn geen Ajacieden, maar de individuele trainers als Ronald de Boer en Bosman sluiten wel steeds meer aan."

Vooral over de trainer en de trainersstaf lijkt Driessen zich druk te maken. "Deze mensen hebben helemaal niets gewonnen. Nul komma nul. Geen Ajax-DNA en dan komt Jelle ten Rouwelaar er nog bij. Farioli neemt vier man mee. Er wordt gewoon anderhalf miljoen betaald voor een rookie van 35 die nog helemaal niks heeft gepresteerd of gewonnen. En dat dus zonder het DNA van de club. Dan denk ik: waar is John Heitinga, waar is Wim Jonk, waar is Dennis Bergkamp. Haal desnoods Lasse Schone op bij NEC."

Ook enkele uitspraken die Farioli heeft gedaan, trekt Driessen in twijfel. "Deze mensen weten helemaal niks van Ajax. Farioli heeft het over Johan Cruijff, maar de man is 35, die heeft Johan Cruijff nooit zien voetballen of als trainer gezien. Ja, toen was hij vier jaar ofzo. En Louis van Gaal zou een groot voorbeeld moeten zijn voor hem. Hij kent Van Gaal echt niet. Waarom hebben deze mensen 'ja' gezegd tegen deze totale overval? Marijn Beuker, helemaal niks met Ajax. Dat de leiding van Ajax hier toestemming op gegeven heeft..."

