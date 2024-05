Engelse voetbalclub op hilarische wijze voor schut gezet op de Britse radio: 'Zou je dit voor mijn vriendin kunnen draaien?'

Een hilarisch moment op de nationale Britse radio na de overwinning van Southampton op Leeds United in de finale van de play-offs om een plekje in de Premier League. Doordat Southampton met 0-1 van Leeds won op Wembley spelen The Saints in de Premier League komend seizoen, en Leeds dus op het tweede niveau.

Op de radio konden mensen liedjes aanvragen die dan gedraaid zouden worden. Een grappenmaker vroeg of ‘Love will tear us apart’ aangezet kon worden voor zijn beste vriendin Ellen Droad. Op het eerste oog een heel normaal verzoek, maar elke Britse voetballiefhebber weet dat het wat anders betekent.

Het sentiment in Groot-Brittannië is wel een beetje dat Leeds een club is die veel gehaat wordt. Zo werd al een keer aangetoond in een onderzoek dat 74% van de Engelse voetbalsupporters een hekel heeft aan de club uit Yorkshire. Het repertoire van de supporters van voetbalclubs is zelfs 117 anti-Leeds liedjes groot.

Terug naar ‘Love will tear us apart’. Op deze melodie wordt altijd het nummer ‘Leeds are falling apart again’ gezongen. En de grappenmaker die wilde dat het nummer werd gedraaid voor zijn beste vriendin Ellen Droad, heeft er slim over nagedacht. Want Elland Road is namelijk het stadion van Leeds. Ellen Droad en Elland Road, duidelijker krijg je ze niet.

‘Ellen Droad’ getting their song request played on national radio this evening. 😂 #LUFC pic.twitter.com/QJjumyHtib — TalkBees (@talkbees_) May 26, 2024

