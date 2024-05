‘Feyenoord licht koopoptie niet en zwaait gehuurd talent uit’

Feyenoord gaat geen gebruikmaken van de koopoptie in het contract van . De Zweedse middenvelder kwam afgelopen winter op huurbasis over van Djurgardens IF en keert daar deze zomer weer terug.

Bo Andersson, sportief directeur van de Zweedse club, laat aan Fotbollskanalen weten dat het plan is dat het 17-jarige talent terugkeert bij Djurgardens. Hij geeft aan dat Feyenoord de koopoptie in het contract niet gaat lichten.

“We hebben er gesprekken over gevoerd met Feyenoord”, geeft Andersson aan. “Het plan is nu dat hij op 1 juli terugkeert bij Djurgardens. Uit de gesprekken tussen Isak en Feyenoord is naar voren gekomen dat de club ervoor heeft gekozen de optie niet te lichten.”

Alemayehu kwam in totaal in 11 duels in actie in de verschillende jeugdelftallen van Feyenoord. Daarin was hij niet trefzeker en wist hij ook geen doelpunten voor te bereiden.

