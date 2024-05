Heeft Teun Koopmeiners een vriendin? Dit weten we over zijn liefdesleven

In de aanloop naar het EK besteedt FCUpdate aandacht aan de persoon achter de internationals van het Nederlands elftal. In dit artikel vind je alles over het privéleven van . Wie is zijn vriendin?

Rosa Schmidt: de vriendin van Teun Koopmeiners

In tegenstelling tot veel andere voetbalvrouwen valt er over de vriendin van Teun Koopmeiners op social media niet heel veel te vinden. Rosa Schmidt houdt haar leven privé en heeft haar account op Instagram dan ook achter een slotje gezet. Dit betekent echter niet dat er helemaal niets bekend is over haar. De site MAN MAN dook een paar jaar geleden in het leven van Schmidt. Duidelijk is dat Koopmeiners en Schmidt al lang een koppel zijn.

Artikel gaat verder onder video

De twee leerden elkaar kennen bij AZ. “Zij studeerde aan het PCC Lyceum en ging daarna naar de Hogeschool van Amsterdam. Hier studeerde zij Human Resource Management. Tijdens haar studie liep zij - hoe kan het ook anders - stage bij AZ”, zo klinkt het. Schmidt is inmiddels al even klaar met haar studie en volgens de laatste informatie is ze werkzaam als recruiter Zorg & Welzijn bij het bedrijf Advitas, dat interim professionals in de publieke sector detacheert.

Schmidt houdt daar dagelijkse bezigheden verder privé, maar Koopmeiners deelt op zijn Instagram regelmatig een foto met zijn vriendin. Recent nog na de overwinning van Atalanta Bergamo op Bayer Leverkusen in de finale van de Europa League. Koopmeiners maakt als voetballer veel indruk in Italië, maar ook over zijn vriendin klinken enkel lovende woorden. “Een mooie en hardwerkende vrouw”, zo schreef Donna Glamour eind 2022.

