Dramatische eerste helft Bayer Leverkusen leidt tot cynische vergelijking met PSV

Bayer Leverkusen heeft een verschrikkelijke eerste helft van de Europa League finale achter de rug. De formatie van coach Xavi Alonso was in de eerste 45 minuten geen schim van de machine die het in de afgelopen maanden was en moet na de rust een 2-0 achterstand goed zien te maken. Henk Spaan vraagt zich na het onthutsende optreden van Bayer Leverkusen één ding af en legt daarmee cynisch een link met PSV.

De Eindhovenaren vierden het binnenhalen van de 25e landstitel in de clubgeschiedenis niet alleen in hun eigen stad, maar ook op het Spaanse eiland Ibiza. Dat deden ze in de week van de laatste speelronde in de Eredivisie. PSV zou het in de laatste competitiewedstrijd opnemen tegen RKC Waalwijk, dat tot het laatst met Excelsior was verwikkeld in een spannende strijd om de vijftiende plaats. De beslissing van PSV om in de aanloop naar het duel met RKC te gaan feesten in Zuid-Europa riep dan ook vraagtekens op.

Artikel gaat verder onder video

Die werden er na het optreden van PSV in de eerste helft tegen RKC niet minder op. De ploeg van trainer Peter Bosz kwam onherkenbaar en ongeïnspireerd voor de dag. Onherkenbaar speelde Bayer Leverkusen in de eerste 45 minuten van de Europa League-finale tegen Atalanta Bergamo. De Duitsers verloren dit seizoen nog geen enkele wedstrijd, plaatsten zich naast de eindstrijd van de Europa League óók voor de finale van de DFB-Pokal én kroonden zich met overmacht tot landskampioen, maar zijn in Dublin nog geen schim van zichzelf.

“Leverkusen naar Ibiza geweest?”, vraagt Spaan zich dan ook af. Bayer Leverkusen heeft nog een helft om de achterstand recht te zetten en de eerste nederlaag van het seizoen te voorkomen, maar dan zal het na de pauze wel een stuk beter voor de dag moeten komen. PSV trok in de tweede helft tegen RKC de overwinning alsnog naar zich toe. Luuk de Jong maakte vlak voor rust gelijk en met een benutte strafschop bracht hij zijn ploeg in de slotfase op voorsprong. Een eigen doelpunt van Julian Lelieveld zorgde uiteindelijk voor een 3-1 eindstand.

Lukt het Bayer Leverkusen in de tweede helft terug te komen? Je volgt de finale hier!

Leverkusen naar Ibiza geweest? — Henk Spaan (@HenkSpaan9) May 22, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Noa Lang houdt pijnlijk shirt over Ajax omhoog en waarschuwt alle supporters van Feyenoord

Noa Lang hield tijdens de huldiging van PSV in het centrum van Eindhoven een opvallend shirt omhoog.