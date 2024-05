Koeman FaceTimet met afvaller: 'Hij is natuurlijk teleurgesteld'

Bonsdscoach Ronald Koeman heeft woensdagochtend via Facetime contact gehad met , die op dat moment te horen kreeg dat hij niet meegaat naar het EK in Duitsland. De linksback van Borussia Dortmund bereidt zich momenteel met zijn teamgenoten voor op de confrontatie met Real Madrid in de finale van de Champions League, die komende zaterdag op Wembley wordt gespeeld.

Koeman geeft woensdagmiddag op een persconferentie in Zeist tekst en uitleg bij de totstandkoming van zijn definitieve spelersgroep. Buiten Maatsen zijn ook Sparta-doelman Nick Olij en de geblesseerden Quinten Timber en Marten de Roon afgevallen ten opzichte van de 30-koppige voorselectie.

Artikel gaat verder onder video

"Ik heb Maatsen vanochtend zelf nog gefacetimed", antwoordt Koeman op een vraag van NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg. "Nee, dat is geen moeilijk gesprek. Omdat ik weet dat het mijn taak is, dat het komt." Vooral de timing van het overbrengen van de vervelende boodschap was voor Koeman lastig: "Het was wel even nadenken: wat is nou het beste moment? Omdat hij natuurlijk zaterdag de Champions League-finale speelt. Maar ik dacht: woensdagochtend, dan zijn er nog drie dagen. Ik heb gewoon op mijn manier geprobeerd uit te leggen waarom."

Desgevraagd geeft Koeman aan dat Maatsen 'teleurgesteld' reageerde: "Dat lijkt me logisch." Als reden geeft de bondscoach aan dat hij de afgelopen twee jaar meerdere spelers op de linksbackpositie heeft uitgeprobeerd, die de voorkeur krijgen boven Maatsen - die nog altijd wacht op zijn debuut in Oranje. "Nathan Aké, Daley Blind, die heeft een geweldig seizoen bij Girona gedraaid. En Micky van de Ven speelt de laatste periode ook linksback bij Tottenham. Dat geeft mij, met het type verdedigers dat wij hebben die op meerdere posities inzetbaar zijn, de gelegenheid om een aanvaller méér mee te nemen."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Koeman verbijstert Oranje-fans: 'Maatsen niet, maar hij wel? Een regelrechte schande!'

Niet alle fans van Oranje zijn te spreken over de definitieve EK-selectie van Ronald Koeman.