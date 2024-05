NAC overklast Emmen en is nog 180 minuten verwijderd van terugkeer in de Eredivisie

NAC Breda heeft de finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie bereikt door FC Emmen op De Oude Meerdijk met 0-3 te verslaan. Dat was na de 1-1 in Breda ruim voldoende voor de ploeg van scheidend trainer Jean-Paul van Gastel om het op te mogen nemen tegen de winnaar van het tweeluik tussen Excelsior en ADO Den Haag, die om 20.00 uur vanavond hun terugwedstrijd op Woudestein spelen, waarin de Kralingers een 1-2 voorsprong uit het uitduel verdedigen.

Ten opzichte van het heenduel stuurde FC Emmen-trainer Arts exact hetzelfde basiselftal het veld in. Daarnaast keerden Schouten en Smeets terug in de selectie, maar beide Emmense sterkhouders begonnen op de bank. Bij NAC Breda was er één mutatie ten opzichte van dinsdag. Royo maakte op de linksback plaats voor de weer fitte Kemper.

De Bredanaars begonnen het duel als een wervelwind. Nadat Oldrup Jensen de paal raakte, stond het binnen een kwartier al 0-2 voor de ploeg van Van Gastel. Haugen schoot uit de draai fraai raak én Van den Bergh was met een ferme kopstoot trefzeker uit de hoekschop van Janošek. In het vervolg temporiseerde NAC Breda en het duurde lang voordat FC Emmen zich in de wedstrijd knokte. Grote kansen bleven uit voor de Emmenaren in de eerste helft, maar dat de bezoekers de rust haalden met elf man was een klein wonder. Zowel scheidsrechter Dieperink als de VAR beoordeelden een donkerrode overtreding van Janošek met slechts een gele prent.

Met een 0-2 ruststand zat NAC Breda op rozen. Na de thee kon FC Emmen nog steeds geen potten breken en toen kort voor het uur spelen Kuijpers met een weergaloos afstandsschot voor de 0-3 aantekende, was de beslissing gevallen. In het seizoen 2018-2019 speelde NAC Breda voor het laatst in de Eredivisie en na vijf seizoenen Keuken Kampioen Divisie komt een terugkeer naar het hoogste niveau plotsklaps heel dichtbij. De ploeg dit de nacompetitie behaalde op doelsaldo hield in het vervolg eenvoudig stand en behaalde net als in 2021 de finale van de play-offs.