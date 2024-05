Red Bull investeert in Engeland en neemt aandelen Leeds United over

Red Bull gaat een samenwerking aan met Leeds United, zo maakt de club donderdagochtend bekend via de officiële kanalen. De energiedrankgigant neemt een minderheidsaandeel over en zal vanaf volgend seizoen als shirtsponsor acteren.

De deal tussen Leeds United en Red Bull betekent dat het energiedrankmerk alweer aan vijf clubs verbonden is. Ook RB Leipzig (Duitsland), Red Bull Salzburg (Oostenrijk), New York Red Bulls (Verenigde Staten) en Red Bull Bragantino (Brazilië) gingen eerder in zee met het merk. Het logo van Red Bull zal de komende seizoenen op het shirt van Leeds United verschijnen. Het clublogo en de naam van de club zullen ongewijzigd blijven.

“Ik ben verheugd dat Red Bull ons helpt een betere toekomst voor Leeds United te bouwen en ons respect voor deze speciale club deelt”, geeft Leeds-voorzitter Paraag Marathe aan. “Als voorzitter zullen onze investeerders belangrijk voor mij zijn terwijl we dit belangrijke moment voor de club benaderen. De toevoeging van Red Bull is een historische mijlpaal die de club verder in staat stelt om de volle potentie te benutten.”

Ook Red Bull CEO Oliver Mintzlaff is blij met de samenwerking. “We zijn trots een belangrijk element en partner van Leeds United te zijn. Een club die zeker een van de grootste in Engeland is en een rijke en succesvolle geschiedenis kent. De ambitie om Leeds United terug te brengen naar de Premier League en zich te nestelen in de beste competitie ter wereld past goed bij Red Bull. We kijken uit naar de samenwerking en zijn optimistisch over de toekomst.”

Leeds United is proud to announce a new multi-year agreement with Red Bull, making them the club’s front of shirt partner starting next season — Leeds United (@LUFC) May 30, 2024

