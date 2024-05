SC Heerenveen presenteert eerste aanwinst onder Van Persie: ‘Voelt als de perfecte stap omhoog’

Nieuwbakken sc Heerenveen-trainer Robin van Persie heeft vrijdagmiddag zijn eerste versterking mogen verwelkomen. De Friese club heeft zich versterkt met Levi Smans, die overkomt van VVV Venlo en een contract voor vier seizoenen tekent in het hoge Noorden.

Smans was afgelopen seizoen een van de smaakmakers bij VVV Venlo en was in 35 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie goed voor negen doelpunten en zes assists. In de vierde periode werd de aanvallend middenvelder verkozen tot beste talent in de Keuken Kampioen Divisie. Naar verluidt betaalt sc Heerenveen een bedrag tussen drie en vier ton voor Smans, die na Sam Kersten de tweede zomeraanwinst is.

Algemeen directeur Ferry de Haan is in zijn nopjes met de komst van Smans. ““We hebben Levi dit seizoen intensief gevolgd. Met zijn drive en energie past hij uitstekend bij sc Heerenveen. Hij is een talentvolle en leergierige speler van wie we denken dat hij zich bij ons uitstekend verder kan ontwikkelen. We zijn blij dat hij ervoor heeft gekozen om zijn carrière bij ons een vervolg te geven.”

Smans zelf kijkt er ook naar uit om voor sc Heerenveen te spelen. “Toen ik hoorde dat de club geïnteresseerd was, voelde dat meteen goed. sc Heerenveen staat bekend als een club waar talentvolle spelers een volgende stap in hun carrière kunnen maken. Dit voelt voor mij dan ook als de perfecte stap omhoog. Ik wil mij hier ontwikkelen en de concurrentiestrijd aangaan om komend seizoen al zoveel mogelijk minuten te maken in de eredivisie", vertelt hij.

