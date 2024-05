Schoten gelost na FC Utrecht - Go Ahead Eagles: 'Wist niet of we levend thuis zouden komen'

Na FC Utrecht – Go Ahead Eagles liep het helemaal uit de hand, waardoor agenten zich gingen afvragen hoe zij ervan af zouden komen. Zo moest zeker één agent waarschuwingsschoten lossen, om de fans van FC Utrecht terug te drijven.

De fans van de Domstedelingen zochten tijdens de wedstrijd de confrontatie met de aanhangers van Go Ahead Eagles en zouden uiteindelijk teleurgesteld afdruipen, nadat Europees voetbal werd weggeven aan de uitploeg. Maar in plaats van rustig naar huis gaan, besloot een deel van de fans de problemen op te zoeken, waarvan uiteindelijk de politie en de ME de dupe werd.

Artikel gaat verder onder video

Een agent vertelt aan het Algemeen Dagblad hoe spannend die periode was, vlak na de finale van de play-offs. “Ik stond doodsangsten uit en vroeg me oprecht af of we nog levend thuis zouden komen.” De ME wilde na de wedstrijd het plein leegmaken, maar de fans staken daar een stokje voor. "Toen we stilstonden, bleven sommigen op onze bus in rammen. De ramen zijn van plexiglas, die kunnen veel hebben, maar op een gegeven moment zag ik dat de sponningen het niet zouden houden. De blikken in de ogen van deze supporters - vol woede en agressie - zal ik nooit vergeten. Al met al duurde de belaging van onze bus dertig seconden, maar het leek uren."

De ramen begaven het echter op een gegeven moment wél en dat was voor de agent het moment om in te grijpen. "Ik had contact met de zes collega’s in de bus, voor hen ben ik verantwoordelijk. Iedereen zei: we moeten nú iets doen. Er zat een gat van twintig à dertig centimeter in het raam, dus terwijl ik met mijn linkerhand poogde het raam recht te houden, heb ik met mijn rechter mijn wapen uit de holster gehaald en door dat gat in de lucht geschoten." Hij zou uiteindelijk drie keer schieten.

Het moment is nog vaak door het hoofd van de agent geschoten in de uren en dag erna. "Natuurlijk heb ik me keer op keer afgevraagd of ik goed heb gehandeld. De conclusie is dat ik op dat moment niet anders kon. De schoten zorgden ervoor dat alles in een split second even stilviel, zodat onze hondenbegeleiders ons konden ontzetten. Toen was de druk van de ketel."

