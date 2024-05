Shukrula wordt eerste vrouwelijke scheidsrechter in Nederlandse betaald voetbal: ‘Keihard voor gewerkt’

Shona Shukrula wordt de eerste vrouwelijke scheidsrechter in het Nederlandse betaald voetbal, zo meldt de KNVB. De 32-jarige leidsvrouw uit Alkmaar promoveert naar de groep scheidsrechters betaald voetbal en zal komend seizoen toewerken naar het leiden van haar eerste wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie.

Shukrula is sinds het seizoen 2009-2010 actief als scheidsrechter voor de KNVB. De afgelopen seizoenen floot Shukrula wedstrijden in de Tweede Divisie en sinds 2020 was ze actief als vierde official in de Keuken Kampioen Divisie. Ze floot internationaal al EK- en WK-kwalificatiewedstrijden, maar ook in de UEFA Women's Champions League. Via het talententraject scheidsrechters betaald voetbal stroomt ze nu door naar het hoogste voetbalniveau in Nederland.

Op de website van de KNVB laat Shukrula weten ‘onwijs trots’ te zijn op de promotie. “Hier heb ik vijftien jaar keihard voor gewerkt. Ik ben blij met het vertrouwen dat de KNVB in mij heeft, maar ik ben er nog niet. Mijn debuut ligt in het vooruitzicht, maar moet nog wel gebeuren. Vanaf nu focus ik me volledig op het maken van mijn eerste optreden als scheidsrechter in het betaald voetbal volgend seizoen.”

De afgelopen jaren maakten vrouwelijke scheidsrechters in onder meer Frankrijk, Duitsland en Engeland al hun debuut in het betaalde voetbal. Dat gaat komend seizoen dus ook in Nederland gebeuren.