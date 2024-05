Valentijn Driessen moest zich na discutabele column melden op hoofdbureau in Amsterdam

Wie wordt de nieuwe bondsvoorzitter van de KNVB? Al tijdenlang is er genoeg te doen over de opvolger van de afzwaaiende Just Spee. Veel mensen uit de voetbalwereld zijn tegen de komst van Frank Paauw, hoofdcommissaris van politie Amsterdam. Valentijn Driessen besteedde in een eerdere column aandacht aan de kwestie en werd vervolgens uitgenodigd op het hoofdbureau in Amsterdam.

Driessen schreef in april eerder dit jaar dat de voordracht van Paauw ‘via achterkamertjespolitiek’ tot stand is gekomen. Paauw was hier niet van gediend, zo blijkt uit een artikel van NRC. “De politiechef nodigde hem uit op het hoofdbureau in Amsterdam. Dat beeld, van onderling bekonkelen, frustreert Paauw – en hij is niet de enige”, begint het medium.

“In zijn werkkamer aan de Marnixstraat maakt hij Driessen duidelijk dat niemand hem bij de KNVB op de functie wees, hij solliciteerde zélf”, schrijft NRC verder. De chef voetbal van De Telegraaf werd gevraagd naar de gang van zaken. “Het was geen gesprek waarin hij mij heeft proberen te overtuigen dat hij de beste kandidaat zou zijn”, zegt Driessen.

Driessen is van mening dat Hans Nijland de nieuwe bondsvoorzitter van de KNVB moet worden. “Als bestuurder stond hij met de poten in de modder bij de profs en hij is jarenlang voorzitter van amateurclub HSC uit Sappermeer. Zijn gebrek aan diplomatie is een pre. Hij kan het schimmige, incestueuze bestuurswereldje van ons-kent-ons, (Albert, red) Van Wijk kent Paauw, eens lekker opschudden”, schreef de journalist destijds in de column.

De KNVB is naar verluidt niet gecharmeerd van Nijland. “Nijland is het tegenovergestelde van Paauw. Ongepolijst, slechte beheersing van het Engels en ondiplomatiek, is het heersende beeld in Zeist. De bond heeft een ambitieuze strategie voor het organiseren van grote toernooien, wil graag serieus genomen worden in het internationale voetbal. Goede relaties opbouwen, invloed uitoefenen bij de UEFA en de FIFA, de betekenis van voetbal beter overbrengen in politiek Den Haag: dát wil de KNVB”, valt er te lezen in NRC.

Een andere kandidaat is voormalig D66-politica Jeanet van der Laan. Maandagavond vindt er een vergadering plaats over het bondsvoorzitterschap bij de KNVB. De verwachting is dat daarna duidelijk is wie de opvolger van Spee wordt.