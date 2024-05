Van Burnley naar Bayern München: droomtransfer Kompany definitief

Vincent Kompany wordt de nieuwe trainer van Bayern München, zo bevestigt de grootmacht uit de Bundesliga. De Belgische coach maakt daarmee een veelbesproken overstap van het gedegradeerde Burnley naar de club die in Duitsland het vaakst kampioen is geworden. Kompany is de opvolger van Thomas Tuchel.

Vorige week werd bekend dat directeurs Max Eberl en Christoph Freund zeer gecharmeerd zijn van Kompany en hem graag zouden willen inlijven. Burnley zou echter twintig miljoen euro vragen voor zijn manager, wat Bayern te gortig vond. Nu zijn de twee partijen er toch uit.

Kompany tekent in München een contract tot 2027. De timing van de overstap is opvallend, aangezien de Belg met Burnley in de Premier League weinig presteerde. Vorig seizoen werd hij kampioen met the Clarets in de Championship, dit seizoen eindigde hij vrij kansloos als negentiende op het hoogste niveau.

