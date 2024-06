'Sparta-aanvoerder Vriends afwezig bij eerste training vanwege transferperikelen’

Het lijkt zeer aannemelijk dat na acht seizoenen de deur achter zich dicht gaat trekken bij Sparta Rotterdam. Voetbal International weet te melden dat de 33-jarige aanvoerder niet aanwezig was bij de eerste training van de Rotterdamse club vanwege transferperikelen.

Het is niet bekend waar de toekomst van Vriends ligt, maar naar verluidt gaat het om een buitenlands avontuur. Het was voor de routinier een diep gekoesterde wens om nog eens in het buitenland te voetballen, een wens die nu hoogstwaarschijnlijk in vervulling gaat.

Artikel gaat verder onder video

Als de deal binnen een week beklonken is, dan kan Vriends Sparta Rotterdam transfervrij verlaten. Op 1 juli wordt het contract van de centrale verdediger met een jaar verlengd tot medio 2025. Het heeft er alle schijn van dat Vriends tegen die tijd al weg zal zijn bij de Rotterdammers.

Vriends speelt inmiddels al acht jaar voor Sparta Rotterdam, nadat hij medio 2016 de overstap maakte vanuit Go Ahead Eagles. Bij Sparta maakte de verdediger promotie, degradatie en drie keer de play-offs om Europees voetbal mee. In acht seizoenen kwam Vriends tot 215 wedstrijden voor de Spartanen, waarin hij goed was voor dertien doelpunten en vier assists.

Bart Vriends ontbreekt vanwege transferperikelen bij Sparta. Kans lijkt groot dat de aanvoerder zijn gewenste buitenlandse transfer gaat maken. Lukt dat binnen nu en een week, dan kan hij - na acht jaar Sparta - transfervrij weg. — Bart Kruijt (@BartKruyt) June 24, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jack van Gelder keert Hélène Hendriks de rug toe na minutenlange monoloog

Jack van Gelder besluit Hélène Hendriks de rug toe te keren na een flauwe opmerking.