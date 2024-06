AD-fotograaf krijgt schuld van VAR-controverse na goal Xavi Simons: ‘Door jou duurde de check zo lang’

Algemeen Dagblad-fotograaf Pim Ras was vrijdagavond verantwoordelijk voor de minutenlange vertraging na het afgekeurde doelpunt van Xavi Simons tijdens Nederland – Frankrijk. Door Ras was een kastje dat het signaal vanuit het stadion naar het VAR-centrum verstuurd op de grond gevallen.

De fotograaf was precies gaan zitten langs het kastje achter het doel. In de zoektocht naar een mooi standpunt raakte Ras dat kastje per ongeluk aan, waardoor deze op de grond terechtkwam. “Dat viel toen van de boarding af’’, vertelt hij. “Vervolgens kwam die man van de UEFA het er weer opplakken. Het kastje is daarna nog twee keer gevallen”, gaat Ras verder.

Artikel gaat verder onder video

“Ik probeerde het er zelf op te plakken, maar dat ging niet zo makkelijk, want het was bevestigd met een soort klittenband. Op het moment dat Simons die goal maakte, lag het kastje op de grond”, zegt de fotograaf van het AD. “Kort daarna kwam die medewerker van de UEFA naar me toe om te zeggen dat ik verantwoordelijk was voor het feit dat het zo lang had geduurd om die situatie te beoordelen.”

Het doelpunt van Simons werd uiteindelijk afgekeurd, omdat Denzel Dumfries hinderlijk buitenspel stond op het moment van schieten. De rechtsback van Nederland belemmerde doelman Mike Maignan daardoor, oordeelde de arbitrage.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ideale Oranje zonder één speler met Ajax-dna: ‘Toen is het begonnen’

Nooit in de moderne geschiedenis van Oranje was Ajax zo extreem ondervertegenwoordigd als nu in Duitsland.