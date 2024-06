Ajax bereikt akkoord en haalt Noors toptalent naar Amsterdam

Ajax heeft overeenstemming bereikt met het Noorse Lillestrøm SK over de transfer van toptalent , zo meldt Voetbal International. De zestienjarige buitenspeler stond al langere tijd op de radar van de Amsterdammers, die de jeugdinternational indruk zagen maken tijdens een stage.

"Na lang onderhandelen zijn de clubs het eens geworden over een transfersom", meldt VI-verslaggever Tim van Duijn. Hoewel het exacte bedrag dat Ajax kwijt is voor de speler niet bekend wordt gemaakt, spreekt Van Duijn van 'meerdere tonnen', een bedrag dat bovendien door bonussen nog wat hoger kan komen te liggen.

Ajax was niet de enige club die Skaarud, international van Noorwegen Onder-17, op de korrel had. Volgens Van Duijn mocht de speler zich ook verheugen in belangstelling vanuit de Engelse Premier League, maar koos Skaarud zelf uiteindelijk voor een overstap naar De Toekomst. Bij Ajax zal de Noor in eerste instantie aansluiten bij de Onder-19.

Skaarud is de tweede speler die deze zondag definitief naar Amsterdam lijkt te gaan verkassen. Eerder op de dag werd duidelijk dat het Belgische toptalent Jorthy Mokio van KAA Gent, eveneens zestien jaar oud, ook voor Ajax heeft gekozen. De verdediger stond ook in de belangstelling van PSV en in een eerder stadium van FC Barcelona, maar zal naar verwachting komende week zijn handtekening onder een driejarig contract gaan zetten in Amsterdam. In tegenstelling tot Skaarud zal Mokio direct gaan meetrainen met de hoofdmacht van de nieuwe trainer Francesco Farioli, maar zijn wedstrijden voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie gaan spelen.

