Uiterst pijnlijke conclusie voor Joey Veerman: 'Als Koeman dit EK overleeft, dan...'

Valentijn Driessen trekt in zijn analyse van de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Oostenrijk (2-3) een uiterst pijnlijke conclusie over . De PSV'er stond na zijn reservebeurt tegen Frankrijk weer in de basis, maar grossierde in het Olympiastadion in Berlijn in balverlies werd al na een dik halfuur naar de kant gehaald door bondscoach Ronald Koeman.

Veerman moest bij een 0-1 tussenstand in Oostenrijks voordeel plaatsmaken voor Xavi Simons. Vanaf de kant zag hij zijn ploeggenoten tot twee keer toe terugkomen van de achterstand, naar 1-1 en later naar 2-2, maar door een doelpunt van Marcel Sabitzer toch - terecht - verliezen. Enkel omdat Oranje op voorhand al zeker was van een plek bij de laatste acht, als een van de vier beste nummers drie van de poulefase, mag het door naar de achtste finales op dit EK. Welk land daarin de tegenstander wordt, zal pas woensdag duidelijk worden.

In zijn wedstrijdanalyse in De Telegraaf schrijft Driessen dat Koemans toekomst zeer onzeker is, als Oranje in de volgende ronde sneuvelt. "Gaat Oranje in de achtste finale van dit EK knock-out tegen Engeland of tegen de nummer één uit de poule van België, dan kondigt zich onvermijdelijk een bijltjesdag aan. Gaat het daarin fout, dan is de positie van Koeman als bondscoach niet langer houdbaar. Al zal hij dan zeer waarschijnlijk de eer aan zichzelf houden", voorspelt de chef voetbal van de ochtendkrant.

Houdini-act

Alleen een 'Houdini-act' zoals Koeman in zijn tijd bij Ajax, PSV en Feyenoord in het zadel hield, zou de bondscoach' baan nog kunnen redden schrijft Driessen verderop. Voor Veerman zou dat echter slecht nieuws betekenen, verwacht de journalist. "Veerman spande de kroon en deed werkelijk niets goed. De spelbepaler van PSV mocht blij zijn dat Koeman hem nog tot de 34e minuut liet aanmodderen. Het shirt van Oranje weegt als een loden last voor Veerman, voor wie het niveau en het podium van een EK te hoog zijn gegrepen", schrijft Driessen.

De Dijk in Volendam

"Omdat hij platgezegd met de ’kloten’ van Koeman speelde, zal zijn interlandcarrière onder deze bondscoach ten einde zijn", vervolgt de journalist, die denkt dat het onder de huidige bondscoach simpelweg 'klaar' is voor de PSV'er. "Als Koeman dit EK overleeft, dan mag Veerman het WK in Canada, Mexico en Amerika op televisie aan de Dijk in Volendam bekijken."

