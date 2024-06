‘AZ shopt in Japan en is dicht bij komst opvolger Sugawara’

AZ is van plan de mogelijke opvolger van in Japan op te halen. De Alkmaarders zouden in vergevorderde onderhandelingen zijn met Cerezo Osaka over de transfer van .

Volgens het Japanse Mainichi heeft AZ een bod gedaan op de 26-jarige Maikuma. Volgens het medium is Cerezo bereid om akkoord te gaan met het bod op de rechtsback. Om welk bedrag het precies gaat, is niet duidelijk.

Artikel gaat verder onder video

Maikuma speelt sinds begin 2022 voor de club uit Osaka. Daar kwam hij dit seizoen, dat in februari begon, zeventien keer in actie in alle competities. In die duels fungeerde hij eenmaal als aangever. Hij speelde tot dusver ook al acht duels voor de Japanse nationale ploeg, waarin hij twee assists gaf.

Bij AZ gaan ze ervan uit dat Sugawara deze zomer vertrekt uit Alkmaar. De Japanner heeft nog een contract tot medio 2025 en staat naar verluidt in de belangstelling van verschillende Europese clubs.

