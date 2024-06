Bart Verbruggen duidelijk over strafschoppen: ‘Als het zover komt...’

wordt door de technische staf van het Nederlands elftal al voorbereid op eventuele penalty's. Nu de knock-outfase van het Europees kampioenschap is aangebroken kan ieder duel uitmonden in een strafschoppenserie. De voorbereiding op strafschoppen moet echter niet te groot gemaakt worden volgens Verbruggen, die niet uitsluit dat hij zelf ook achter de bal zal gaan staan.

"Veel is een groot woord” erkent hij tijdens het persmoment. “Feit is dat het op penalty’s uit kan komen, dus daar bereid je je zo goed mogelijk op voor. Ik ben er zeker mee bezig. We analyseren de tegenstander, zodat je zo goed mogelijk bent voorbereid en je een idee hebt wat je kan verwachten van de man die achter de bal staat", aldus de Oranje-doelman.

Zo krijgen de keepers van analisten een presentatie over penalty's en Verbruggen neemt dat wel heel erg mee, geeft hij toe. “Ik denk dat je vanuit analyse wel een groot voordeel kan behalen. Ik kijk niet heel erg naar feitjes en cijfers uit het verleden, maar voor toekomstige penalty's vind ik het wel heel interessant. Dan kijk je naar een hele hoop verschillende aspecten en dat neem je dan mee. Op het moment zelf maak je dan een overweging hoe je een penalty gaat benaderen. Dan zitten al die kleine stukjes informatie nog in je hoofd. Ik ben wel fan om veel vanuit de analyse te werken.”

Op de persconferentie wordt aangehaald dat het een psychologisch spel is, zo wordt onder meer Hans van Breukelen genoemd. Of Verbruggen ook van dat soort spelletjes is? “Je probeert de nemer wel een beetje uit zijn spel te halen. Ik denk dat hoe minder focus de speler op dat moment op de bal heeft, hoe voordeliger het is voor mij. Da is wel een spelletje dat iets meer instinct gebaseerd is. Die probeer je ook te spelen en zo probeer je overal waar je kan een klein voorbeeldje te behalen. “

Verbruggen een penaltynemer?

De voorbereiding op eventuele strafschoppen is dus al in volle gang, maar of hij er zelf ook eentje gaat nemen. “Ik denk dat er jongens in dit team lopen die daar meer ervaring in hebben en daar misschien ook iets beter in zijn”, erkent Verbruggen. Ik heb er ooit eentje genomen, de tiende penalty van de reeks en die zat erin.”

Als het moet, dan zal Verbruggen er staan bevestigt hij. “Als het wel zover komt en ik moet er een nemen, dan ga ik ook gewoon met vertrouwen achter de bal staan. Maar allereerst focus ik mij op het tegenhouden", besluit de talentvolle doelman.