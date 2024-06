Nijhuis laat zijn dieren voorspellen tijdens EK: ‘Heb er zelfs één met een haarband’

De ezels van Bas Nijhuis gaan tijdens het EK weer wedstrijden voorspellen, zo vertelt hij in De 538 Ochtendshow op Radio 538. De dieren van de scheidsrechter deden ook tijdens het WK van 2022 in Qatar voorspellingen van de wedstrijden.

“Jazeker, die leven nog steeds”, geeft Nijhuis aan wanneer gevraagd of zijn voorspellende ezels er nog zijn. “De resultaten van Snoopy de ezel, de meestervoorspeller, zijn beter dan van die octopus die toen is overleden.” Daarmee doelt de scheidsrechter op octopus Paul, die tijdens het WK in 2010 alle zeven wedstrijden van Duitsland en de finale tussen Spanje en Nederland goed wist te voorspellen.

Artikel gaat verder onder video

Vervolgens legt de scheidsrechter uit hoe het voorspellen in zijn werk gaat. “Ik zet twee emmers neer. Daar staat dan het Nederlands elftal op en op de andere bijvoorbeeld Polen. Dan laten we de ezels los en kijken we waar ze naartoe lopen. We hebben ook wel gehad dat ze met zijn drieën naar dezelfde bak liepen en dan werd het ook nog gewoon 3-0 voor Nederland. Dus die voorspellingen zijn vaak wel oké.”

“Ik heb zelfs één ezel met een haarband, dus dan weet je ook gelijk of Memphis heeft gescoord”, grapt hij. Vervolgens doet de scheidsrechter de belofte vrijdag in de uitzending de voorspelling voor Polen – Nederland te laten doen door zijn dieren.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jack van Gelder vindt dat Frenkie de Jong ‘volwassener’ had moeten zijn

Jack van Gelder vindt dat Frenkie de Jong zelf medeschuldig is aan het missen van het EK.