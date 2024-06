'Franse basisspeler op het EK moet eerste Liverpool-aanwinst van Arne Slot worden'

De eerste Liverpool-aanwinst van kersvers hoofdtrainer Arne Slot zou zomaar eens de Franse EK-ganger kunnen worden, melden diverse Engelse media. De 29-jarige middenvelder beschikt bij zijn huidige club Juventus over een aflopende verbintenis en zou inmiddels zijn benaderd door The Reds.

Rabiot had op het eindtoernooi in Duitsland zowel in de openingswedstrijd tegen Oostenrijk (0-1 winst) als in de tweede poulewedstrijd, afgelopen zondag tegen het Nederlands elftal (0-0). De Fransman wordt ook tijdens de laatste groepswedstrijd, komende dinsdag tegen Polen, weer aan de aftrap verwacht bij Les Bleus.

Artikel gaat verder onder video

In de zomer van 2019 nam Juventus Rabiot transfervrij over van zijn eerste profclub, Paris Saint-Germain. Vijf jaar later staat de middenvelder opnieuw voor een transfervrij vertrek, al zou De Oude Dame nog wel pogingen willen doen om zijn aflopende contract te verlengen. Met Thiago Motta heeft de topclub uit Turijn deze zomer een oud-PSG-ploeggenoot van Rabiot aangesteld als hoofdtrainer, wat zijn beslissing wellicht zou positief zou kunnen beïnvloeden.

Buiten Liverpool zouden ook Real Madrid en een aantal andere Premier League-clubs de middenvelder in het vizier hebben. Rabiot heeft in het verleden laten weten als kind al supporter van Liverpool te zijn geweest en dat clubicoon Steven Gerrard - samen met Zinédine Zidane - zijn jeugdidool was. In 2022 was Rabiot al eens dichtbij een overstap naar Engeland, toen Juventus overeenstemming bereikte met Manchester United over een transfer ter waarde van 15 miljoen euro. De overstap leip toen echter stuk op de buitensporige salariseisen van de Fransman.

