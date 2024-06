Belgische bondscoach foetert op EK-organisatie: ‘Ongelooflijk. Echt on-ge-loof-lijk'

Domenico Tedesco is allerminst te spreken over de organisatie van het Europees kampioenschap in Duitsland. De Belgische bondscoach baalde van het feit dat zijn ploeg pas 75 minuten voor aanvang van de wedstrijd tegen Oekraïne arriveerde in de MHPArena in Stuttgart.

"Hoe we hier gearriveerd zijn, de omstandigheden... Dat heb ik nog nooit gezien", aldus een ontevreden Tedesco op de persconferentie na afloop van de wedstrijd tegen Oekraïne (0-0). "We rekenden vanaf ons hotel ongeveer een uur tot het stadion."

"Er was politie-escorte, maar zonder blauwe zwaailichten. Er was geen verkeer en toch reden ze maar 20 of 25 kilometer per uur en voor elk rood licht stopten ze. Daardoor kon ik maar een speech van twee minuten geven en moesten we de opwarming flink inkorten. Ongelooflijk, voor mij. Echt on-ge-loof-lijk."

Dat was niet echt enige waar Tedesco zich aan heeft geïrriteerd. Tijdens de wedstrijd werden er vanuit het publiek laserpennen gericht op onder meer sterspeler Kevin De Bruyne gericht. "Natuurlijk heb ik dat opgemerkt. Alles gebeurt en mag hier gewoon”, foetert hij.

Ondanks alle tegenslag heeft België wel de achtste finales van het EK weten te bereiken. “Als je een uur vertraging hebt, stellen ze de wedstrijd geen kwartiertje uit. Nu waren het de laserpennen en in de eerste wedstrijd hebben we ook niet bepaald veel geluk gehad. En toch hebben we ons gekwalificeerd. Daarom ben ik echt heel trots op mijn spelers."

